Номинальный TDP процессора Intel Core i9-9900KS — 127 Вт

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В рамках линейки топовых процессоров Core i9-9900 уже вышло несколько моделей: базовая модель Core i9-9900, вариант с разблокированным множителем Core i9-9900K, версия с отключенным GPU Core i9-9900KF и 35-ваттный Core i9-9900T с урезанными частотами. В следующем месяце к ним присоединится разогнанный Core i9-9900KS с частотами 4,0-5,0 ГГц, причем динамическую частоту 5,0 ГГц он должен держать при загрузке всех восьми ядер. Сейчас выяснилась интересная подробность об этом чипе.

Напомним, первоначально Core i9-9900KS был представлен еще в мае на выставке Computex 2019. Он представляет собой отборную версию уже хорошо знакомого «лучшего в мире игрового процессора» Core i9-9900K. На недавней выставке IFA 2019 компания Intel подтвердила, что Core i9-9900KS появится на прилавках магазинов в октябре.

Производители материнских плат завершают подготовку обновлении прошивок UEFI для обеспечения поддержки нового CPU на платах LGA1151-v2. После обновления списка совместимых моделей на странице ASUS ROG Maximus XI Apex там появился Core i9-9900KS, что позволило узнать его номинальный теплопакет — 127 Вт.

Для сравнения, у обычного Core i9-9900K, который работает с частотами 3,6-5,0 ГГц и держит максимальные 4,7 ГГц при загрузке всех восьми ядер, номинальный TDP составляет 95 Вт. Учитывая, что Core i9-9900K получился очень горячим и его реальный TDP при высоких нагрузках выходит далеко за паспортные 95 Вт, можно предположить, что с разогнанным Core i9-9900KS будет аналогичная ситуация и его реальное энергопотребление будет ощутимо выше. Также следует полагать, что это сильно ограничит список плат, которые смогут работать с этим процессором.

Рекомендованная стоимость Core i9-9900KS по-прежнему держится в секрете, но слухи указывают на диапазон $500-$600. Напомним, рекомендованная цена Core i9-9900K составляет $488.

Источник: ASUS