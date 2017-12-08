Nomura: Бюджетный iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей с вырезом в стиле iPhone X и металлический корпус в нескольких цветовых вариантах

До начала 2018 года остается еще три недели, а инсайдеры уже вовсю рассказывают о смартфонах Apple этого модельного года. В этот раз информация пришла от японской компании Nomura, которая уверяет, что в следующем году выйдет сразу три новые модели iPhone, при этом все они получат характерную выемку в верхней части экрана в стиле iPhone X (а значит и поддержку Face ID), а наиболее бюджетная версия с LCD-экраном будет выполнена в корпусе с металлической задней панелью.

Отметим, что данная информация очень хорошо сочетается с рядом предыдущих утечек от KGI Securities. Новый источник оперирует теми же моделями – обновление текущей модели iPhone X с OLED-экраном с диагональю 5,8 дюйма, более крупная версия этого же смартфона iPhone X Plus с OLED-экраном диагональю 6,5-дюйма (по другим данным – 6,2-6,3 дюйма), а также бюджетный iPhone с LCD-экраном на 6,1 дюйма.

Ранее предполагалось, что бюджетная модель iPhone с ценником порядка $650-$750 будет отличаться менее производительной аппаратной начинкой, экраном с более низким разрешением и без поддержки Force Touch, а также одинарной основной камерой. Вместе с этим она получит идентичный со старшими моделями безрамочный дизайн, фронтальную камеру TrueDepth и поддержку идентификации лица владельца Face ID.

Информация о металлической задней крышке представляется вполне логичной – это позволит еще больше снизить себестоимость по сравнению с преимущественно стеклянным iPhone X, а также сделает бюджетную новинку более практичной.

Также упоминается, что бюджетный iPhone 2018 выйдет в нескольких цветовых вариациях металлического корпуса, а за его производство будет отвечать Casetek – дочернее предприятие Pegatron, а также, возможно, Wriston. В свою очередь производством iPhone XI и iPhone XI Plus займется Foxconn, который сейчас собирает iPhone X.

В Nomura особо отметили, что полученная информация справедлива на текущий момент, однако финальные спецификации смартфонов и, соответственно заказы производителям комплектующим и компаниям по сборке, будут определены Apple ориентировочно в конце первого квартала или начале второго квартала 2018 года.

Источник: Nikkei