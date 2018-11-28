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«Нова Пошта» запустила новую комплексную услугу для бизнеса redBOX
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«Нова Пошта» запустила новую комплексную услугу для бизнеса redBOX

«Нова Пошта» запустила новую комплексную услугу для бизнеса redBOX

Компания «Нова Пошта» начала тестировать новую комплексную услугу для бизнеса redBOX. Это коробка со штрих-кодом, в которую можно поместить все, что разрешено к перевозке, и отправить в любую точку Украины, без взвешивания и без расчета объемного веса. В услугу также включена переадресация в пределах города и возврат в отделение, срок действия услуги после покупки – 6 месяцев.

«Мы понимаем, как важно создавать продукты для разных категорий клиентов. redBOX подойдет всем, кто часто отправляет типичные посылки одного объема и веса – услуга позволяет экономить деньги и упрощает процесс оформления отправлений. Больше не нужно взвешивать посылки или считать объемный вес, все процессы происходят онлайн – от заказа и оплаты redBOX до оформления самих посылок», — рассказала Ирина Холод, директор по маркетингу «Нова Пошта».

Чтобы воспользоваться redBOX, достаточно сделать предоплату за 10 (54 грн/шт), 20, 50, 100, 200 или 500 (49,5 грн/шт) коробок через личный кабинет на сайте или мобильное приложение для Android и получить их в отделении или по адресу. На данный момент доступны коробки в размере М (24х17х10 см), но вскоре после пилотного тестирования ассортимент упаковки будет расширен от размера S (17х12х10 см) до XL (40х24х21,5 см).

Оформить все отправления в рамках услуги redBOX можно через мобильное приложение для Android или в личном кабинете, не выходя из дома. Для этого достаточно отсканировать штрих-код на фирменной коробке и заполнить данные получателя, никаких дополнительных бумаг и экспресс-накладных не потребуется.

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Услуга в тестовом режиме уже доступна для заказа в мобильном приложении для Android либо в личном кабинете на сайте. Для пользователей платформы iOS функция будет доступна в следующем году. Детальная информация о продукте доступна по следующей ссылке.

Источник: Нова Пошта

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