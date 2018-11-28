«Нова Пошта» запустила новую комплексную услугу для бизнеса redBOX

Компания «Нова Пошта» начала тестировать новую комплексную услугу для бизнеса redBOX. Это коробка со штрих-кодом, в которую можно поместить все, что разрешено к перевозке, и отправить в любую точку Украины, без взвешивания и без расчета объемного веса. В услугу также включена переадресация в пределах города и возврат в отделение, срок действия услуги после покупки – 6 месяцев.

«Мы понимаем, как важно создавать продукты для разных категорий клиентов. redBOX подойдет всем, кто часто отправляет типичные посылки одного объема и веса – услуга позволяет экономить деньги и упрощает процесс оформления отправлений. Больше не нужно взвешивать посылки или считать объемный вес, все процессы происходят онлайн – от заказа и оплаты redBOX до оформления самих посылок», — рассказала Ирина Холод, директор по маркетингу «Нова Пошта».

Чтобы воспользоваться redBOX, достаточно сделать предоплату за 10 (54 грн/шт), 20, 50, 100, 200 или 500 (49,5 грн/шт) коробок через личный кабинет на сайте или мобильное приложение для Android и получить их в отделении или по адресу. На данный момент доступны коробки в размере М (24х17х10 см), но вскоре после пилотного тестирования ассортимент упаковки будет расширен от размера S (17х12х10 см) до XL (40х24х21,5 см).

Оформить все отправления в рамках услуги redBOX можно через мобильное приложение для Android или в личном кабинете, не выходя из дома. Для этого достаточно отсканировать штрих-код на фирменной коробке и заполнить данные получателя, никаких дополнительных бумаг и экспресс-накладных не потребуется.

Услуга в тестовом режиме уже доступна для заказа в мобильном приложении для Android либо в личном кабинете на сайте. Для пользователей платформы iOS функция будет доступна в следующем году. Детальная информация о продукте доступна по следующей ссылке.

Источник: Нова Пошта