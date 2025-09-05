Сериал "Газета" представил новый финал для Dunder Mifflin и показал еще одного персонажа "Офиса"

Оказывается, Оскар Мартинес был не единственным персонажем оригинального «Офиса», который вернулся в сериал-спиноф «Газета».

В тексте присутствуют спойлеры к первому эпизоду сериала «Газета».

Со вчерашнего дня на Peacock стартовал сериал «Газета» — спиноф культового «Офиса», который на этот раз повествует о редакции одной из газет штата Огайо. Еще до официальной премьеры было объявлено, что в «Газете» появится один из персонажей «оригинального» сериала, бухгалтер Оскар Мартинес. Впрочем, первый эпизод спинофа представил еще одного ветерана «Офиса» — второстепенного персонажа Боба Вэнса, мужа Филлис и владельца компании Vance Refrigeration, располагавшейся по соседству с Dunder Mifflin.

Именно Бобу выпала честь рассказать группе документалистов, как в конце концов завершилась история бумажной компании и филиала, которым изначально руководил Майкл Скотт. Оказывается, Dunder Mifflin не работает с 2019 года, хотя Филлис и Стэнли все еще поддерживают общение; а на его месте расположилась компания лазерной хирургии глаз и удаления татуировок под названием One and Done.

Далее Вэнс открывает сайт Торговой палаты и сообщает, что Dunder Mifflin была приобретена бумажной компанией Enervate из Толедо, штат Огайо. Куда и направляются документалисты, обнаруживая, что Enervate среди прочего производит туалетную бумагу и имеет газету, редакция которой в итоге и становится главными героями нового шоу.

В дальнейшем документалисты будут следить за работой нового редактора Toledo Truth Teller Неда Сэмпсона (Донал Глисон), который всеми силами пытается сплотить коллектив и восстановить былую славу газеты. Среди остального актерского состава появляются Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Напомним, что сериал «Газета» уже получил первые оценки, стартовав с 85% на Rotten Tomatoes. В рецензиях пишут, что шоу ощущается, как новое переосмысление «формулы ситкома о рабочем месте» с «духом Офиса», персонажи очаровательны и комичны, хотя Глисон в этом случае представляет противоположность Майклу Скотту, который чрезмерно увлечен своим делом.

