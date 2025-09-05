Новости Кино 05.09.2025 comment views icon

Сериал "Газета" представил новый финал для Dunder Mifflin и показал еще одного персонажа "Офиса"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Серіал "Газета" представив новий фінал для Dunder Mifflin і ще одного "старого" персонажа "Офісу"

Оказывается, Оскар Мартинес был не единственным персонажем оригинального «Офиса», который вернулся в сериал-спиноф «Газета».

В тексте присутствуют спойлеры к первому эпизоду сериала «Газета».

Со вчерашнего дня на Peacock стартовал сериал «Газета» — спиноф культового «Офиса», который на этот раз повествует о редакции одной из газет штата Огайо. Еще до официальной премьеры было объявлено, что в «Газете» появится один из персонажей «оригинального» сериала, бухгалтер Оскар Мартинес. Впрочем, первый эпизод спинофа представил еще одного ветерана «Офиса» — второстепенного персонажа Боба Вэнса, мужа Филлис и владельца компании Vance Refrigeration, располагавшейся по соседству с Dunder Mifflin.

Кадри з серіалу "Газета"
Кадры из сериала «Газета»

Именно Бобу выпала честь рассказать группе документалистов, как в конце концов завершилась история бумажной компании и филиала, которым изначально руководил Майкл Скотт. Оказывается, Dunder Mifflin не работает с 2019 года, хотя Филлис и Стэнли все еще поддерживают общение; а на его месте расположилась компания лазерной хирургии глаз и удаления татуировок под названием One and Done.

Далее Вэнс открывает сайт Торговой палаты и сообщает, что Dunder Mifflin была приобретена бумажной компанией Enervate из Толедо, штат Огайо. Куда и направляются документалисты, обнаруживая, что Enervate среди прочего производит туалетную бумагу и имеет газету, редакция которой в итоге и становится главными героями нового шоу.

Не "Офіс 2.0", але кумедно: серіал "Газета" отримав 85% на Rotten Tomatoes і продовження на 2-й сезон
Кадры из сериала «Газета»

В дальнейшем документалисты будут следить за работой нового редактора Toledo Truth Teller Неда Сэмпсона (Донал Глисон), который всеми силами пытается сплотить коллектив и восстановить былую славу газеты. Среди остального актерского состава появляются Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Напомним, что сериал «Газета» уже получил первые оценки, стартовав с 85% на Rotten Tomatoes. В рецензиях пишут, что шоу ощущается, как новое переосмысление «формулы ситкома о рабочем месте» с «духом Офиса», персонажи очаровательны и комичны, хотя Глисон в этом случае представляет противоположность Майклу Скотту, который чрезмерно увлечен своим делом.

Как «Офис», но без Майкла Скотта: вышел первый трейлер комедийного сериала «Газета»

Источник: ScreenRant, Comicbook

Популярные новости

arrow left
arrow right
Netflix продлил "Отдел нераскрытых дел" на 2-й сезон — детективный сериал с 90% на Rotten Tomatoes
Первые детали сериала God of War — история о приключениях Кратоса и Атрея, готовят два сезона (в первом 10 эпизодов)
Идеальная замена "Игры в кальмара": вышел трейлер третьего сезона "Алисы в Пограничье"
Добро пожаловать в Нью-Вегас: новый взгляд на второй сезон "Фоллаут" и внезапная дата выхода в 2025 году
Первый взгляд на приквел "Пацанов" с Солдатиком — детектив в сеттинге Нью-Йорка 1950-х со "странными" костюмами супергероев
Шоураннер "Офиса" объяснил, почему только Оскара вернули в сериал "Газета"
Новые кадры второго сезона "Фоллаут" — Гуль, Lucky 38 и блистательный Вегас до войны
"Все умирают от желания это увидеть": сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" получил "жуткую" дату релиза
"Я уже знаю, где спрятаны тела": новый трейлер "Уэнздей" возвращает Дженну Ортегу в еще более мистический Невермор
Смесь "Острых козырьков" с "Наследниками": Netflix показал первые кадры исторической драмы "Дом Гиннеса"
Wolfenstein станет сериалом — Amazon привлекла авторов «Фолаут» и «Мира Дикого Запада»
"Наступление на поп-культуру": второй "Миротворец" получил 100% на Rotten Tomatoes
"Все началось с одного человека": вышел трейлер второго сезона "Фоллаут" с Мистером Хаусом и Когтями Смерти
В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone
Amazon инвестировала в «Netflix с ИИ» — стриминг, позволяющий зрителям самим генерировать сериалы
Сериал "Рыцарь семи королевств" продлили на 2 и 3 сезоны, в каждом — по 6 эпизодов продолжительностью 30-35 минут
Ридли Скотт о новых проектах: "Гладиатор 3" в работе, еще один "Чужой" — будет, если "появится идея"
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
Сериал "Гарри Поттер" представил детей Уизли — первый взгляд на новую Джини и близнецов
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin's Creed
"Дом дракона" представит замену Арье Старк в третьем сезоне
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить