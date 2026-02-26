Новое Android-приложение оповещает, когда кто-то поблизости носит smart-очки

Многие скажут — наконец-то: появилось приложение для Android, которое отслеживает сигналы Bluetooth, чтобы обнаруживать скрытые устройства для записи, такие как Ray-Ban от Meta. Если кто-то поблизости имеет шпионское оборудование, приложение оповещает об этом.





Линзы на основе кремния могут стать новым фронтом в войнах за приватность. Пока компании соревнуются в создании более умных очков, способных к распознаванию лиц и анализу ИИ в реальном времени, один независимый разработчик создал нечто значительно проще — приложение, предназначенное для обнаружения того, когда такие устройства находятся поблизости. Android-приложение Nearby Glasses создано швейцарским социологом и кодером-любителем Ивом Жанрено. Оно сканирует активность Bluetooth Low Energy (BLE), связанную с производителями, такими как Meta, Luxottica Group и Snap — компаниями, стоящими за самыми известными умными очками на рынке, — и отправляет оповещения, если обнаруживает одно из их устройств поблизости.

Жанрено описывает инструмент как «крошечную часть сопротивления технологиям наблюдения». Концепция проста: превратить то самое короткодиапазонное взаимодействие, которое обеспечивает работу большинства носимых устройств, в сигнал предупреждения. После активации приложение прослушивает Bluetooth «advertising frames» — пакеты метаданных, которые каждое устройство с низким энергопотреблением передает, чтобы идентифицировать себя и взаимодействовать с оборудованием поблизости. Если он обнаруживает кадры, зарегистрированные за Meta или ее партнером Luxottica, пользователь получает push-уведомление с текстом: «Умные очки, вероятно, поблизости».

Идентификаторы BLE публично присваиваются Bluetooth Special Interest Group и каталогизируются в справочниках, доступных разработчикам. Ссылаясь на эти базы данных, Жанрено настроил Nearby Glasses так, чтобы он распознавал распространенные идентификаторы производителей, связанные с потребительскими очками, включая умные очки Ray-Ban от Meta и линейку Spectacles от Snap. Впрочем, сейчас приложение иногда ошибочно идентифицирует некоторые устройства — например, гарнитуры виртуальной реальности, которые имеют те же коды производителей или подобные структуры трансляции, — но Жанрено считает это управляемым недостатком.

«Он все еще несовершенен», — сказал вин 404 Медиа.

Ранние тесты, проведенные изданием, подтвердили как потенциал, так и ограничения системы. В одном случае приложение обнаружило гарнитуру Meta Quest 2 и оповестило пользователей, что умные очки поблизости. Nearby Glasses появилось на фоне растущего недовольства носимыми камерами, которые сливаются с повседневным видом. Когда Google Glass появились у потребителей десять лет назад, их дизайн сразу вызвал неприязнь: пользователей часто преследовали в публичных местах, а само устройство было легко узнать и отбросить.





Последние модели Ray-Ban от Meta меняют эту динамику. Внешне не отличаясь от обычных очков, они теперь содержат функции на базе ИИ, которые размывают социальные границы видимости и согласия. Ранее в этом месяце The New York Times сообщила, что Meta разработала «Name Tag» — экспериментальную функцию, которая позволяет пользователям Ray-Ban идентифицировать людей с помощью распознавания лиц, связанного с AI-ассистентом Meta. Компания публично не подтвердила, когда и вообще будет ли эта функция запущена.

Даже до появления таких инструментов журналисты документировали неоднократные случаи злоупотребления очками для скрытой записи и домогательств. В одном случае мужчин сняли на видео, когда они использовали их в массажных салонах; в другом сотрудников Таможенно-пограничной службы США видели в них во время иммиграционных рейдов.

«Очевидно, что технологии наблюдения используются не только правительственными головорезами, это также технология, усиливающая мизогинное поведение и культуру изнасилования», — сказал Жанрено.

Его комментарий отражает более широкие опасения, что обычные пользователи — а не только корпорации или государственные органы — теперь имеют доступ к незаметному оборудованию Чтобы получить приложение, загрузите его из Google Play Store или GitHub, включите сканирование на переднем плане, нажмите Start и просмотрите журнал отладки. Когда появится предупреждение, в описании Play Store указано, что пользователи «могут действовать соответственно».

