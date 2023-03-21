Новое приложение Duolingo будет преподавать музыку – компания разместила соответсвующие вакансии

Как стало известно TechCrunch, компания Duolingo, авторы популярного приложения для изучения языков с 500 млн пользователей, работает над музыкальным приложением.

Технологическая компания из Питтсбурга собрала небольшую команду, работающую над музыкальным продуктом, и находится в поиске «эксперта в области музыкального образования, владеющего теоретическими знаниями соответствующих научных исследований в области обучения и практическим опытом преподавания». Duolingo также разместила вакансию о поиске внештатного музыкального консультанта и консультанта по учебным программам, но больше не принимает заявки на последнюю.

Список вакансий предполагает, что приложение будет обучать основам теории музыки с использованием популярных песен и участием преподавателей.

Помимо основной программы для изучения языков, Duolingo поддерживает некоторые побочные проекты. The Duolingo English Test, созданный в 2014 году, представляет собой сертификационный онлайн-экзамен, проверяющий знание языка. Во время пандемии компания также запустила Duolingo ABC – бесплатное приложение для изучения английского языка детьми в возрасте от 3 до 6 лет. В октябре 2022 года компания анонсировала бесплатную программу для обучения математике Duolingo Math – свое первое приложение, выходящее за рамки изучения языков.

Расширение сферы деятельности, похоже, себя оправдывает. Согласно квартальному отчету, Duolingo более чем удвоила базу платных подписчиков в прошлом году. Общий доход также почти удвоился и в 2022 году составил $369,5 млн.

Пока не ясно, как именно и для преподавания чего конкретно будет служить новое музыкальное приложение. В Duolingo пока не давали комментариев.

Источник: TechCrunch