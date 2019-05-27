Новые архитектуры ARM Mali-G77 и Cortex-A77 обещают существенный прирост производительности, особенно в задачах ИИ

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В рамках открытия выставки Computex 2019 компания ARM представила две новые архитектуры чипов, которые обещают гигантские скачки в производительности, особенно для обработки задач искусственного интеллекта.

В частности, графический процессор Mali-G77 демонстрирует прирост на 40% для общих графических задач по сравнению с G76, а для задач машинного обучения прирост производительности заявлен на уровне 60%. В то же время новинка является более энергоэффективным решением по сравнению с предшественником – на 30%.

Новая архитектура CPU Cortex-A77 является результатом модернизации прошлогоднего решения Cortex-A76. Она предусматривает производство по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Новинка обеспечивает прирост показателя количества инструкций на такт на 20% (по сравнению с Cortex-A76) при сохранении энергоэффективности. Как отмечает разработчик, производительность в задачах машинного обучения увеличена в 35 раз по сравнению с архитектурой Cortex-A55 (хотя ещё в феврале обещался 28-кратный прирост производительности).

Пока не уточняется, когда партнёры ARM начнут использовать новые процессорные архитектуры в своих продуктах. Скорее всего, процессоры на базе GPU Mali-G77 и CPU Cortex-A77 появятся ближе к концу года, а готовые потребительские продукты с такими чипами – уже в начале следующего года.

Источник: Engadget