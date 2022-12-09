Microsoft добавит в Windows 11 функцию записи видео с экрана – обновленные Ножницы уже доступны тестировщикам на Dev Channel

Инструмент Snipping Tool в Windows 11 скоро будет обновлен и сможет записывать видео с экрана. Пользователям Windows больше не придется полагаться на Xbox Game Bar, драйверы видеокарт NVIDIA или другие сторонние инструменты.

Новая опция вскоре станет доступна бета-тестерам и позволит сохранить весь экран или выбранный его участок – что полезно для записи отдельных окон приложений. Обновление появилось более чем через четыре года после того, как Microsoft представила функцию создания снимков экрана для Windows.

«Мы знаем, что Snipping Tool пользуется популярностью среди участников программы предварительной оценки, поэтому мы очень рады представить в этом обновлении встроенную функцию записи экрана!» — объясняет Дэйв Грохоки, главный продакт-менеджер вчтроенных приложений Windows. — «Инструмент Snipping Tool позволяет быстро и легко захватывать изображение и обмениваться контентом на ПК, а благодаря встроенной записи экрана мы расширяем эти возможности для еще большего количества контента».

Microsoft только начала тестировать функцию с помощью тестировщиков Windows 11 на Dev Channel, поэтому пройдет еще некоторое время, прежде чем Snipping Tool будет выпущен для всех пользователей Windows 11.

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Источник: The Verge