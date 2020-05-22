Новые оверклокерские рекорды: Intel Core i9-10900K на 7,7 ГГц при всех ядрах с Hyper-Threading и DDR4-6666

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Вышедшие на днях первые обзоры процессоров Intel Comet Lake-S позволили подтвердить, что новейший десятиядерный флагман Intel Core i9-10900K обеспечивает незначительный прирост производительности относительно предшественника и действительно потребляет до 250 Вт. Но это не помешало мастерам спортивного разгона поупражняться в своем любимом деле и попутно установить несколько рекордов в популярных дисциплинах оверклокерской лиги HWBot.

Особенно отличился известный шведский энтузиаст Йон «Elmor» Сандстрём, которому удалось «раскочегарить» флагмана Comet Lake-S до 7707,6 МГц, сохранив при этом работоспособность всех десяти ядер и технологии Hyper-Threading.

Процессор был установлен в плату ROG Maximus XII Apex и охлаждался с помощью жидкого гелия. Значение множителя было установлено равным 76х, а базовая частота — 101,42 МГц. Напряжение питания процессора составило 1,194 В. На данный момент это лучший результат среди Core i9-10900K. В то время в общем зачете среди наиболее разогнанных CPU этот результат соответствует 205-й позиции турнирной таблицы.

Используя эту же связку, тайваньский энтузиаст Bianbao обновил абсолютный рекорд частоты оперативной памяти. Одиночный модуль памяти G.Skill Trident Z Royal DDR4-4000 на чипах DDR4 плотностью 8 Гбит производства Samsung удалось разогнать до знаковой отметки в 3332,7 (эффективная 6665,4 МГц) МГц. Тайминги при этом были повышены со штатных до CL 31-63-63-63-3. Таким образом, G.Skill и ASUS не дотянули до психологической отметки в 7000 МГц каких-то 334,6 МГц. Но даже при 6665 МГц память уже пересекает границу территории DDR5.

В Украине двухканальный комплект G.Skill Trident Z Royal объемом 16 ГБ стоит 8 599 грн.

Как обычно, все эти достижения в экстремальном разгоне носят скорее академический интерес, чем практический, но менее интересными от этого они не становятся.

Все оверклокерские рекорды Intel Core i9-10900K есть на соответствующей страничке HWBot.org.

Источник: wccftech и tomshardware