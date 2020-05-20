Первые тесты чипов Intel Comet Lake: прирост производительности по сравнению с предшественниками и энергопотребление до 250 Вт





20 мая истёк срок эмбарго на публикацию обзоров новых процессоров Intel Core 10-го поколения (семейство Comet Lake), и зарубежные ресурсы опубликовали свои материалы. В них сравнивалась производительность и эффективность новых чипов Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K, Core i5-10600K с актуальными конкурирующими решениями линейки AMD Ryzen 3000.

В целом, новые продукты Intel обеспечивают заметный прирост производительности по сравнению с предшественниками и способны обеспечить конкуренцию сопоставимым устройствам AMD. При этом в приложениях, эффективно использующих многопоточные вычисления и нагружающие все имеющиеся ядра, лидируют процессоры AMD Ryzen 3000, а вот в играх чипы Intel опережают конкурентов. При этом разброс значений у пары Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3900X, как правило, более заметный, чем при сравнении результатов Core i7-10700K и Ryzen 7 3700X или Core i5-10600K и Ryzen 5 3600/3600X.

Вместе с тем, у процессоров AMD имеются другие преимущества, с которыми Intel проблематично справляться. Во-первых, несмотря на схожие рекомендованные цены, фактическая стоимость уже имеющихся на рынке чипов AMD зачастую ниже, чем у новинок Intel. Во-вторых, устаревший 14-нанометровый техпроцесс оказывает существенное влияние на энергопотребление процессоров. Например, под нагрузкой модель Intel Core i9-10900K потребляет около 250 Вт, а Core i7-10700K – немногим более 200 Вт. Процессоры AMD Ryzen 3000, изготовленные с применением более передового производственного процесса, обладают существенно меньшим аппетитом.

В целом, можно сделать вывод, что в плане производительности новые процессоры Intel Comet Lake могут соперничать с AMD Ryzen 3000, а при выборе конкретного производителя больше внимания следует уделять выполняемым на компьютере задачам. Но в плане цены и энергопотребления на текущий момент решения AMD выглядят более интересными кандидатами на покупку.

Источник: AnandTech