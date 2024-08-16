Создатели сериала «Проблема 3 тел» признались, что вырезали «один из лучших моментов книги» и отменили камео звезды «Доктора Кто»

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Шоураннеры Дэвид Бениофф, Д.Б. Вайс и Александр Ву рассказали, что первый сезон сериала «Проблема 3 тел» пришлось «порезать» и убрать некоторые «прекрасные сцены из книги», поскольку они «не работали с эпизодами в целом».

«Было немало сцен, которые выглядели замечательно сами по себе, но не работали с эпизодами. Мы создали много моментов, которые хотели бы включить, и очень сожалеем, что некоторые пришлось сократить в пользу сериала в целом», — объяснил Александр Ву в интервью Hollywood Reporter.

Один из моментов, который предусматривал сценарий и в конечном итоге был отменен из-за нехватки времени и финансов, это сцена из книги, в которой Е Вэньцзе покидает базу «Красного берега» в поисках нового места, и встречает в деревне старую женщину, которая смотрит на звезды, а затем спрашивает Е: «Я чувствую, ты изучаешь звезды. Скажи мне, потому что я всегда хотела знать: почему они не падают с неба? Что их там удерживает?».

«Это прекрасный момент из книги, который мы все трое очень любили и думали, что он будет необычным для персонажа. Но для этого надо было бы строить декорации еще одной китайской деревни. И это была одна из первых жертв, на которую мы пошли, понимая, что не можем показать все», — говорит Бениофф.

Так же пришлось отменить сцену, которая включала камео одного из исполнителей роли «Доктора Кто» — имя актера не раскрывают.

«Я не хочу называть имя, чтобы кто-то чувствовал себя плохо из-за того, что его исключили из сериала. Но это бывший Доктор Кто. Поклонники были бы в восторге. Но в пользу остального эпизода пришлось этот момент отменить», — добавил Ву.

Первый сезона сериала «Проблема 3 тел», основанный на романах Лю Цисиня, рассказывает о группе ученых, которая пытается противостоять большой угрозе для человечества, вызванной ошибочным решением, принятым молодой женщиной в Китае в 1960-х годах. В актерский состав вошли Эйса Гонсалес, Йован Адепо, Розалинда Чао, Джесс Хонг, Марло Келли, Алекс Шарп, Си Шимука, Зин Ценг, Саамер Усмани, Бенедикт Вонг, а также коллеги Уайса и Бениоффа по «Игре престолов» Джон Брэдли, Лиам Каннингем и Джонатан Прайс.

Сейчас первый сезон транслируется на Netflix (нашу рецензию можно почитать здесь), также стриминг заказал дополнительные эпизоды — однако не анонсировал расширение, как второй полноценный сезон.

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