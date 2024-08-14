Создатели сериала «Проблема 3 тел» заставили Эйсу Гонсалес учить фейковый монолог на 3 страницы, написанный ChatGPT

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Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, известные работой над сериалами «Игра престолов» и «Проблема 3 тел», нередко разыгрывают наиболее полюбившихся им актеров.

Например, в первом сезоне «Игры престолов» они подсунули Киту Харингтону фейковый сценарий, где его персонажу Джону Сноу якобы обжигают лицо, а потом сказали, что он в таком виде проведет остаток сериала. А Джону Брэдли, исполнителю роли Сэма Тарли, на примерке дали нелепый костюм в стиле Генриха VIII.

Во время работы над сериалом «Проблема 3 тел» объектом их шуток стала уже Эйса Гонсалес, сыгравшая новатора нанотехнологий Огги. В интервью The Hollywood Reporter дуэт рассказал, что актрисе подсунули фейковый монолог о бассейне на 3 страницы, написанный ChatGPT, и попросили выучить его до следующего дня.

Кроме того, что такой монолог должен был занять примерно три минуты экранного времени, где Эйса бы непрерывно его проговаривала, сам текст был по-дебильному написан фактически набором несуразных слов.

«Он включал 50 или 60 цифр числа Пи», — добавляет Вайс.

Однако затея шоураннеров не удалась, потому что продюсер Бернадетт Колфилд, хорошо знакомая с этими шутками еще со времен «Игры престолов», заверила актрису, что учить текст на самом деле не нужно. И Бениофф, и Уайсс впоследствии сказали, что все равно бы никогда не зашли так далеко (поскольку это означало бы возложить дополнительное бремя на съемочную группу).

Сериал «Проблема 3 тел», основанный на романах Лю Цисиня, рассказывает о группе ученых, которая объединяет усилия с правительством, чтобы противостоять большой угрозе для человечества, вызванной ошибочным решением, принятым молодой женщиной в Китае в 1960-х годах. В актерский состав, кроме Гонсалес, вошли Йован Адепо, Розалинда Чао, Джесс Хонг, Марло Келли, Алекс Шарп, Си Шимука, Зин Ценг, Саамер Усмани, Бенедикт Вонг, а также коллеги Уайсса и Бениоффа по «Игре престолов» Джон Брэдли, Лиам Каннингем и Джонатан Прайс.

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Сейчас первый сезон сериала «Проблема 3 тел» доступен для просмотра на Netflix.

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