Новости Кино 01.08.2025 comment views icon

Сериал "Проблема 3 тел" привлек одну из самых интересных звезд "Игры престолов" — начаты съемки второго сезона

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Сериал "Проблема 3 тел" привлек одну из самых интересных звезд "Игры престолов" — начаты съемки второго сезона

Netflix начал производство второго сезона сериала «Проблема 3 тел» и представил обновленный актерский состав.

Первый сезон сериала «Проблема 3 тел» основывался на одноименном романе из трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цисиня «Память о прошлом Земли» и рассказывал о группе ученых, которая объединила усилия с правительством, чтобы противостоять большой угрозе для человечества, вызванной ошибочным решением, принятым молодой женщиной в Китае в 1960-х годах.

Шоураннерами выступили Дэвид Бениоф и Д. Б. Вайс, известные работой над «Игрой престолов», которые привлекли на главные роли своих коллег по хитовому шоу HBO — Джона Брэдли, Лиама Канингема и Джонатана Прайса. Во втором сезоне вайбов «Игры престолов» станет еще больше, поскольку к команде присоединится Альфи Аленн, известный ролью многострадального Теона Грэйнджоя.

Альфі Аленн у ролі Теона Грейнджоя в серіалі "Гра престолів"
Альфи Аленн в роли Теона Грэйнджоя в сериале «Игра престолов»

Персонажа Аллена в «Проблеме 3 тел» не раскрыли, однако отметили, что его появление «будет периодическим». Среди остальных новичков — Клаудия Думит («Пацаны») в роли капитана Ван Рейн, Элли де Ланге, как Айла, и Джордан Саншайн.

Согласно последней заметке в официальном аккаунте сериала от Netflix, производство второго сезона официально стартовало в Будапеште, Венгрия. В планах, напомним, их как минимум три.

«Тон меняется, когда вы переходите ко второму сезону», — отмечают создатели шоу. «Это намного масштабнее. События становятся все более дикими, конфликты — более космическими. Как только люди увидят это на экране, они поймут, почему мы так ждали именно этого сезона».

Вайс добавил, что «подавляющее большинство причин, почему они хотели сделать этот сериал», находятся именно во втором сезоне.

Эйза Гонсалес, которую создатели шоу когда-то заставили учить фейковый монолог на 3 страницы, написанный ChatGPT, возвращается в продолжении как новатор нанотехнологий Огги, наряду с Марло Келли, Бенедиктом Вонгом, Джесс Хонг, Алексом Шарпом и др.

Дата выхода второго сезона сериала «Проблема 3 тел» еще не объявлена, но рассчитываем на 2026 год.

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Источник: Netflix

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