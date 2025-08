Сериал "Проблема 3 тел" привлек одну из самых интересных звезд "Игры престолов" — начаты съемки второго сезона

Netflix начал производство второго сезона сериала «Проблема 3 тел» и представил обновленный актерский состав.

Первый сезон сериала «Проблема 3 тел» основывался на одноименном романе из трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цисиня «Память о прошлом Земли» и рассказывал о группе ученых, которая объединила усилия с правительством, чтобы противостоять большой угрозе для человечества, вызванной ошибочным решением, принятым молодой женщиной в Китае в 1960-х годах.

Шоураннерами выступили Дэвид Бениоф и Д. Б. Вайс, известные работой над «Игрой престолов», которые привлекли на главные роли своих коллег по хитовому шоу HBO — Джона Брэдли, Лиама Канингема и Джонатана Прайса. Во втором сезоне вайбов «Игры престолов» станет еще больше, поскольку к команде присоединится Альфи Аленн, известный ролью многострадального Теона Грэйнджоя.

Персонажа Аллена в «Проблеме 3 тел» не раскрыли, однако отметили, что его появление «будет периодическим». Среди остальных новичков — Клаудия Думит («Пацаны») в роли капитана Ван Рейн, Элли де Ланге, как Айла, и Джордан Саншайн.

The universe is a dark forest. 3 BODY PROBLEM Season 2 is now in production! pic.twitter.com/ItF3uBvMb6

— 3 Body Problem (@3body) July 31, 2025