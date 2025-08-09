Новости Устройства 09.08.2025 comment views icon

Новые утечки Google Pixel Watch 4: смарт-часы за $349 получат ИИ Gemini, ЭКГ и лучшую автономность

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Новые утечки Google Pixel Watch 4: смарт-часы за $349 получат ИИ Gemini, ЭКГ и лучшую автономность

Как ожидается, вместе с смартфонами серии Pixel 10 во время мероприятия Made by Google 20 августа также состоится анонс смарт-часов Pixel Watch 4. Новые утечки раскрывают детали этого устройства — среди них технические характеристики и функциональные возможности.

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал новые маркетинговые материалы Google Pixel Watch 4. Как свидетельствуют изображения, смарт-часы получат глубокую интеграцию ИИ Gemini, более яркий дисплей, более долгое время работы батареи и ускоренную зарядку.

Нові витоки Google Pixel Watch 4: смартгодинник за $349 отримає ШІ Gemini, ЕКГ та кращу автономність
Google Pixel Watch 4 / @evleaks

Часы предложат в двух размерах: 41 мм и 45 мм с дисплеем Actua 360, достигающим пиковой яркости до 3000 нит. Меньшая модель будет работать до 30 часов с активным Always-on дисплеем, большая — до 40 часов. Зарядка Pixel Watch 4 стала на 25% быстрее. Предыдущие утечки уже упоминали, что Google разрабатывает новую систему зарядки с улучшенными характеристиками.

Pixel Watch 4 позволит общаться с Gemini простым поднятием руки. Часы будут предоставлять сгенерированные ИИ голосовые ответы, а также обеспечат лучшую связь с приложениями.

Устройство будет поддерживать более 40 видов тренировок с мониторингом данных в режиме реального времени. Смарт-часы посоветуют, когда надо сделать отдых, а когда тело восстановилось и снова готово к новым упражнениям. Носимый гаджет сможет измерять ЭКГ, SPO2, частоту дыхания и отслеживать вариабельность сердечного ритма. Вариант с LTE в США получит 2 года бесплатного пользования мобильного интернета Google Fi.

Ожидается, что цена Google Pixel Watch 4 в США будет начинаться от $349 за 41-миллиметровый вариант с Wi-Fi. Вариант с поддержкой LTE будет стоить $399. Модель 45-мм с LTE будет стоить $449, а вариант только с Wi-Fi — $399.

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Осторожно с запросами: Google читает ваши разговоры с ChatGPT и показывает миллионам людей
Поиск Google AI Mode становится умнее — поддержка PDF, изображений и видео на подходе
Gmail под угрозой: российские хакеры обходят многофакторную аутентификацию, Украину тоже упомянули
В ленту Google Discover добавляют ИИ-обзоры — еще меньше трафика для новостных сайтов
Генератор видео со звуком Google Veo 3 уже в Украине
"Просто смените телефон": тизер Google Pixel 10 высмеял задержку ИИ в Apple, инсайдеры добавили вид Pro со всех сторон
Google Pixel 7 запретили в Японии — Pixel 8 и 9 следующие
Жизнь без Google: один из популярнейших ютуберов провел дегуглинг и использует Steam Deck странным образом
Вышла Android 16 — живые уведомления, умная камера и многое другое
Обновление «сломало» Chrome на Windows и macOS — браузер зависает или не запускается
Меняйте пароли немедленно! Взломано 16 млрд аккаунтов Apple, Google, Facebook и других
ИИ Google Gemini научился писать комиксы и детские книги
Взлом аккаунтов Google — исследователь научился узнавать любой номер телефона
Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI
Владельцы Pixel 6a получат от Google $150 за батарею — но не все
В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel
Google «засветил» всю линейку Pixel 10
YouTube становится генератором ИИ-видео — Google внедряет модель Veo 3 в Shorts
Google дарит год ИИ-сервиса AI Pro стоимостью $200 на Pixel 9 и запускает Gemini на Wear OS
Пятничный чат ITC: когда ИИ встречает суровую реальность, а Starlink — технические проблемы
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить