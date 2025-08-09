Новые утечки Google Pixel Watch 4: смарт-часы за $349 получат ИИ Gemini, ЭКГ и лучшую автономность

Как ожидается, вместе с смартфонами серии Pixel 10 во время мероприятия Made by Google 20 августа также состоится анонс смарт-часов Pixel Watch 4. Новые утечки раскрывают детали этого устройства — среди них технические характеристики и функциональные возможности.

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал новые маркетинговые материалы Google Pixel Watch 4. Как свидетельствуют изображения, смарт-часы получат глубокую интеграцию ИИ Gemini, более яркий дисплей, более долгое время работы батареи и ускоренную зарядку.

Часы предложат в двух размерах: 41 мм и 45 мм с дисплеем Actua 360, достигающим пиковой яркости до 3000 нит. Меньшая модель будет работать до 30 часов с активным Always-on дисплеем, большая — до 40 часов. Зарядка Pixel Watch 4 стала на 25% быстрее. Предыдущие утечки уже упоминали, что Google разрабатывает новую систему зарядки с улучшенными характеристиками.

Pixel Watch 4 позволит общаться с Gemini простым поднятием руки. Часы будут предоставлять сгенерированные ИИ голосовые ответы, а также обеспечат лучшую связь с приложениями.

Устройство будет поддерживать более 40 видов тренировок с мониторингом данных в режиме реального времени. Смарт-часы посоветуют, когда надо сделать отдых, а когда тело восстановилось и снова готово к новым упражнениям. Носимый гаджет сможет измерять ЭКГ, SPO2, частоту дыхания и отслеживать вариабельность сердечного ритма. Вариант с LTE в США получит 2 года бесплатного пользования мобильного интернета Google Fi.

Ожидается, что цена Google Pixel Watch 4 в США будет начинаться от $349 за 41-миллиметровый вариант с Wi-Fi. Вариант с поддержкой LTE будет стоить $399. Модель 45-мм с LTE будет стоить $449, а вариант только с Wi-Fi — $399.

Источник: gsmarena