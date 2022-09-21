Новости

Новые видеокарты NVIDIA — не такие уж новые? У ZOTAC нашли изображение RTX 4090 с чипом GA102 из RTX 3000

Новые видеокарты NVIDIA — не такие уж новые? У ZOTAC нашли изображение RTX 4090 с чипом GA102 из RTX 3000

Партнеры NVIDIA неохотно делятся подробностями о дизайне плат RTX 4090 или RTX 4080. Скорее всего, насчет этого существует некое эмбарго NVIDIA, работающее какое-то время и после анонса. Пока что не было утечек дизайна платы RTX 4090 или реальных изображений графического процессора AD102.

Помогаем

Собираем на дрон для штурмовиков Николаевской области. Он поможет найти и уничтожить врага

Собираем на дрон для штурмовиков Николаевской области. Он поможет найти и уничтожить врага

В кратком видео ZOTAC показывает плату видеокарты RTX 4090 линейки AMP Extreme AIRO. В демонстрации показан совершенно другой графический процессор… и это GA102 из видеокарт RTX 3000 Ampere.

Вместо того чтобы просто размыть эту часть изображения или полностью скрыть маркировку, ZOTAC фактически демонстрирует наличие образца RTX 4090 с графическим процессором GA102-350. Это может быть подтверждением ранних слухов о том, что RTX 3090 Ti служила тестовой платформой для новой серии. На ранних этапах партнеры могли использовать GA102 с BIOS под мощность 450 Вт для разработки RTX 4090.

Курс
Recruitment
Станьте професіональним IT-рекрутером та заробляйте $1800 вже через два роки
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Recruitment

Поскольку у новых видеокарт предположительно очень похожие платы, чип GA102 может быть совместим по выводам с AD102. Это объясняет промах отдела маркетинга ZOTAC, пропустившего демонстрацию с неверным графическим процессором. Ошибка это или хорошо продуманный маркетинговый ход, пока остается только гадать.

Видеокарты RTX 4090 и RTX 4080 в исполнении партнеров NVIDIA — ZOTAC, ASUS, Inno3D, MSI, Colorful, Gigabyte и Palit [Галерея дня]

Источник: VideoCardz


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить