Новые живые фото Pixel 4 демонстрируют широкую верхнюю рамку над экраном, стоить смартфон будет минимум $1100





В прошлом году количество утечек по смартфонам Pixel 3 было запредельным. Собственно, за несколько месяцев до официальной презентации появились фотографии и видео с распаковкой Google Pixel 3 XL, а затем предсерийные экземпляры продавали в интернете, пускай и за очень большие деньги. В этом году ситуация с грядущим новым поколением Pixel 4 не такая катастрофическая, но утечек хватает и мы уже знаем об этих аппаратах немало. До этого различные источники уже несколько раз публиковали живые фото разного качества, но вот сейчас в сети появились новые фотографии Google Pixel 4, позволяющие нормально рассмотреть младшую модель с обеих сторон.

Как будет выглядеть Pixel 4 сзади нам уже давно известно, так как сама Google показала дизайн тыльной стороны новых моделей еще в июне. И это свежее фото подтверждает то, что мы уже видели много раз на предыдущих изображениях и шпионских снимках: квадратный блок основной камеры в левом верхнем углу, в котором разместились три фотомодуля и светодиодная вспышка. Точно так же будет оформлена основная камеры новых смартфонов iPhone 11/XI, которые будут представлены в сентябре, за месяц до Pixel 4.

На фото показана версия Pixel 4 в глянцевом черном цвете, причем окрас равномерен по всей площади. То есть, традиционного разделения задней панели на две части с разными оттенками можно не ждать.

Взглянув на фото лицевой стороны Pixel 4, можно убедиться, что в этом вопросе, как и во многих других моментах, Google продолжает идти своим путем, игнорируя тренды. Конечно же, речь о рамках. В то время как другие производители различными способами добиваются уменьшения толщины рамок вокруг экрана, перемещая фронтальную камеру в аккуратный каплевидный вырез или отверстие в самом экране, либо же используют выдвижной модуль, Google предпочитает ничего не делать в этом вопросе. Как видим, у Pixel 4 рамка над экраном очень широкая по нынешним меркам. Да, лучше так, чем как с Pixel 3 XL, где используется гигантский вырез, который не высмеял только ленивый. Но подобный дизайн, мягко говоря, удивляет. Особенно после сообщений, что Google создала три независимых команды, чтобы сделать будущие смартфоны более привлекательными. К тому же, Meizu уже несколько лет выпускает смартфоны с очень тонкими рамками без каких-либо ухищрений вроде вырезов, отверстий и выдвижных камер. Собственно, только сегодня был представлен обновленный флагман Meizu 16s Pro. Единственным оправдание здесь выступает массив сенсоров, обеспечивающих работу новых систем распознавания лица и жестов без прикосновений.

Не меньшее недоумение вызывает новая цена, которую приписывают Pixel 4. Если Google Pixel 3 в базовой версии на старте продаж стоил $800, то за Pixel 4, если верить картинке выше, захотят целых $1100. А это, на минуточку, на $300 дороже. Неужели двойная камера, новая платформа (Snapdragon 855) и возросший объем ОЗУ (6 ГБ в базовой конфигурации) стоят дополнительных $300? К слову, сегодня стало известно, что производить Pixel 4 будут на старом заводе Nokia во Вьетнаме, тогда как предыдущие модели собирали в Китае. Возможно, именно этим обусловлено подорожание?

Впрочем, пока данные о цене не подтверждены остается надежда, что цены все же будут не столь «кусающимися».

Источник: The Verge (2)