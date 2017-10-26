Новые чертежи дают представление о дизайне складного смартфона Samsung

В начале прошлого месяца глава мобильного подразделения Samsung Кох Донг Джин подтвердил намерения компании выпустить смартфон Galaxy Note со сгибающимся дисплеем в 2018 году.

Но еще до этого новинка успела пройти сертификационные испытания организаций WiFi Alliance (WFA) и Bluetooth Special Interest Group (SIG), а также получить сертификат корейского национального агентства National Radio Research Agency (NRRA), что позволило выяснить модельный номер устройства – SM-G888N0.

Смартфон, который носит неофициальное название Samsung Galaxy X, уже множество раз фигурировал в разного рода утечках, но пока совершенно неясно, как он будет выглядеть. Фанатские фантазии на эту тему в расчет не берем. И вот сейчас ресурс letsgodigital обнаружил в базе данных Корейского ведомства по интеллектуальной собственности патентую заявку, в которой описывается «складное электронное устройство». К заявке прикреплены чертежи, демонстрирующее внешний вид устройства. И они вызывают наибольший интерес. По тексту заявки имя Galaxy X нигде не встречается, и это не удивительно, ведь речь о патентной заявке, а не заявке на регистрацию торговой марки.

Предположим, что чертежи действительно отражают финальный дизайн предстоящего складного смартфона Samsung. В таком случае нас ждет складной смартфон с двумя соединенными между собой экранами. В отличие от недавно представленного смартфона ZTE Axon M, когда устройство сложено, экраны оказываются не снаружи, а внутри. То есть, конструктивно устройство ближе к представителям экзотического семейства «раскладушек», только вместо клавиатуры здесь второй экран. Теоретически, подобная конструкция должна обеспечить более высокую устойчивость к падениям, нежели у моделей с экранами наружу. Как сообщается, только один из двух дисплеев будет гибким. И поскольку другие компоненты гибкими не будут, складывать устройство можно будет только одним единственным способом.

Согласно документации, для соединения экранов используется многопозиционный шарнир, размещаемый снаружи, что накладывает определенные ограничения. В частности, одна из сторон шарнира обязательно должна быть плоской.

Отметим, что эта патентная заявка с чертежами уже не первая за последнее время, но она вполне может отражать финальный дизайн. В последнее время появляется все больше сообщений, что складная модель выйдет раньше Samsung Galaxy S9, анонс которого ожидается в феврале на MWC 2018. Не исключено, что складной Galaxy будет представлен на грядущей CES 2017. Ранее проскакивала информация, что первый смартфон Samsung со сгибающимся дисплеем может выйти тиражом всего 100 тыс. единиц и будет продаваться только в Корее.

Остается добавить, что Apple и Huawei, если верить слухам, тоже работают над складными смартфонами (1 и 2).

Источник: letsgodigital