Новый флагманский чипсет Samsung Exynos 9820 получит 3-кластерную конфигурацию и ядра собственной разработки

Каждый год компания Samsung создаёт новую флагманскую систему-на-чипе серии Exynos, которая используется в европейских версиях её флагманских смартфонов Galaxy S и Galaxy Note. В следующем году ожидается появление нового чипа Samsung Exynos 9820. Появившиеся в интернете сведения об этом устройстве свидетельствует, что оно будет более интересным, чем решение предыдущего поколения.

По данным инсайдера с ником Ice Universe в соцсети Twitter, для нового флагманского чипсета компания Samsung выбрала 3-кластерную архитектуру. Устройство получит 8 вычислительных ядер, которые будут сгруппированы в кластеры по формуле 2+2+4. Каждый кластер будет иметь разные ядра.

Если верить утечке, то первый кластер содержит два ядра собственной разработки под названием Mongoose M4. В остальных кластерах применяются стандартные ядра ARM. Второй кластер содержит два ядра Cortex A76, третий кластер – четыре ядра Cortex A55. Кроме того, сообщается, что процессор Samsung Exynos 9820 получит поддержку технологии ARM DynamIQ, которая позволит всем трём кластерам работать во всех возможных конфигурациях. Таким образом, смартфон сможет автоматически выбирать различные режимы работы в зависимости от выполняемых в текущий момент задач. Тем самым, можно будет обеспечивать как высокую производительность, так и высокую энергоэффективность. Похожий подход применяется и компанией MediaTek в линейке 10-ядерных процессоров Helio X.

Согласно имеющейся информации, процессор Samsung Exynos 9820 сможет достигать максимальной рабочей частоты в 3,3 ГГц. Это самая высокая частота, когда-либо применявшаяся в мобильных чипсетах. Нынешние флагманские процессоры Samsung Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 способны работать на максимальной частоте 2,8 ГГц.

Источник: gizmochina