Новый HDD Seagate BarraCuda Pro ёмкостью 12 ТБ получил ценник в $530
Модельный ряд накопителей компании Seagate пополнился новым жёстким диском высокой ёмкости. Новинка серии BarraCuda Pro способна вместить 12 ТБ данных.
Эта модель ориентирована на тех пользователей, которые занимаются созданием контента и хранят большое количество файлов большого объёма, например, исходное видео в разрешении 4K и RAW-файлы фотографий. Также устройство может использоваться для хранения контента виртуальной и дополненной реальностей.
Жёсткий диск Seagate BarraCuda 12TB Pro выполнен в форм-факторе 3,5 дюйма. Он содержит кэш-буфер объёмом 256 МБ. Ёмкость хранения шпинделя составляет 7200 об/мин. Для подключения к системе служит интерфейс SATA3 (скорость передачи данных до 6 Гбит/с). Максимальная последовательная скорость передачи данных может достигать 250 МБ/с. Допустимая нагрузка по записи данных заявлена на уровне 300 ТБ в год.
Новый жёсткий диск Seagate BarraCuda 12TB Pro поступит в продажу по цене $530. Новинка обеспечивается 5-летней гарантией производителя.
Источник: The Verge