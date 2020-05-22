Новый геймерский ноутбук Razer Blade Pro 17 — теперь с 300-герцевым экраном, CPU Intel Core i7-10875H и видеокартой RTX 2080 Super Max-Q





Компания Razer — это как Apple в сегменте игровых ноутбуков. Модельный ряд ноутбуков компании представлен несколькими моделями, которые выделяются дизайном, топовыми характеристиками и стоят весьма недешево. Принципиально новые модели выходят редко (с интервалом в пару-тройку лет), но зато существующие Razer обновляет с завидной регулярность. После 15-дюймовых моделей Razer Blade 15 Base и Razer Blade 15 Advanced, а также 13-дюймовой Razer Blade Stealth 13 пришел черед самой крупной флагманской модели — Razer Blade Pro 17. И хотя производитель называет новинку all-new, на самом деле новый Razer Blade Pro 17 внешне не отличается от прошлогодней модели, не считая исправленной клавиатуры по аналогии с Razer Blade 15, а все изменения сосредоточены внутри корпуса.

Пожалуй, самое главное улучшение в Razer Blade Pro 17 — вместо 144-герцевой панели 1080p теперь предлагается 300-герцевая. Кроме того, Razer Blade Pro 17 оснащается 8-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i7-10875H с частотой до 5,1 ГГц в режиме Turbo Boost (во всех конфигурациях) и дискретной видеокартой RTX 2070 Max-Q или RTX 2080 Super Max-Q. Остальные параметры тоже на высоком уровне.

Технические характеристики Razer Blade Pro 17

Новый Razer Blade Pro 17 поступит в продажу в конце этого месяца по цене от $2 599 до $3 799, но купить его поначалу можно будет только в интернет-магазине Razer и некоторых торговых сетях США и Канады. Позже его можно будет купить и в Европе, но подробностей о точных сроках для конкретных регинов пока нет.

Источник: Razer