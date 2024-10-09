Ютубер изготовил прозрачный Apple iPhone 16 Pro с помощью галлия

Видеоблогер, который занимается разборкой устройств, изготовил прозрачную заднюю стенку Apple iPhone 16 Pro. Видео показывает весь процесс.

Галлий сейчас стал «модным» материалом в устройствах из-за своих электрических свойств, в частности он используется в зарядных устройствах. Экзотический вид сделал его популярным у технических блогеров на YouTube. Канал Phone Repair Guru использовал металл для удаления алюминиевого покрытия с задней панели iPhone 16 Pro.

На самом деле использование галлия — только один из шагов в длинном процессе удаления «лишних» элементов задней стенки смартфона. Это также самая зрелищная часть. Жидкий металл, кажется, растворил алюминиевый элемент панели iPhone, хотя точнее сказать, что оба металла образовали слабую амальгаму. Ютубер наглядно продемонстрировал результат, когда отделил необработанный галлием кусок алюминия рядом с жидким пятном.

Мастер также смог удалить катушку беспроводной зарядки iPhone 16 Pro с помощью аксессуара MagSafe, хотя она не слишком поддавалась. Впоследствии необходимые для работы элементы были установлены обратно, включая катушку и защитой камер.

В конце энтузиаст получил прозрачную заднюю панель, которая демонстрирует обновленную батарею с металлическим корпусом и другие внутренние элементы iPhone. Интересно, что у модели Pro Max батарея не такая блестящая. Несмотря на то, что ролик длится почти 12 минут, работа достаточно кропотливая и требует профессиональных навыков.

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Источник: Notebookcheck

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