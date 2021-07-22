Новый Intel NUC 11 Extreme получил процессор 11-го поколения, поддержку 350-ваттных видеокарт и цену от $1300

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Intel приступила к продажам новой версии компьютера NUC 11 Extreme под кодовым названием Beast Canyon. Система включает процессор Intel 11-го поколения, а корпус достаточно просторный, чтобы установить дискретную видеокарту длиной до 12 дюймов.

Конфигурация Intel NUC 11 Extreme может содержать один из трёх процессоров: 6-ядерный Core i5-11400H, 8-ядерный Core i7-11700B или 8-ядерный Core i9-11900KB. В базовой конфигурации доступно 8 ГБ оперативной памяти. При желании объём ОЗУ можно нарастить до 64 ГБ. В базовой версии установлен накопитель NVMe M.2 ёмкостью 256 ГБ. Всего же в системе доступно четыре слота M.2 для расширения хранилища. Как было сказано выше, поддерживается возможность установки дискретных видеокарт длиной до 12 дюймов. Благодаря использованию блока питания мощностью 650 Вт, потребители смогут устанавливать достаточно производительные видеокарты – с энергопотреблением до 350 Вт (что соответствует показателю GeForce RTX 3080 Ti).

Корпус Intel NUC 11 Extreme занимает объём 8 литров. Устройство содержит на задней панели 6 портов USB 3.1 Gen 2, сетевой порт Ethernet, видеовыход HDMI 2.0 и 2 порта Thunderbolt 4. На передней панели расположены 2 дополнительных порта USB 3.2 Gen 2 и слот для карт памяти SDXC.

Базовая конфигурация Intel NUC 11 Extreme уже доступен для предварительного заказа по цене от $1299, $1399 и $1599, в зависимости от модели установленного процессора. Самая доступная версия поступит в продажу в декабре, а поставки старших моделей начнутся в сентябре.

Источник: The Verge