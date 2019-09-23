iFixit разобрали iPhone 11 Pro Max и нашли в нём дополнительный разъём батареи, более крупный аккумулятор и модем Intel





Специалисты iFixit разобрали новый смартфон Apple iPhone 11 и рассказали, что интересное они смогли обнаружить внутри корпуса. Также традиционно они вынесли вердикт относительно ремонтопригодности новинки.

Одной из самых интересных находок, выявленных в процессе разборки нового iPhone 11 Pro Max, стал второй коннектор батареи. Это может говорить о том, что оборудование должно поддерживать двустороннюю беспроводную зарядку. Отметим, многочисленные слухи до официального анонса iPhone 11 предполагали, что Apple готовится оснастить телефоны двусторонней зарядкой для «обратной зарядки» AirPods, например, когда они установлены на задней панели смартфона. Но как показала презентация, эти сообщения оказались ложными. Однако, после того, как смартфоны фактически были представлены, появился новый неподтвержденный слух. Он утверждал, что на аппаратном уровне всё было готово для реализации двунаправленной зарядки, но эта функция была отключена в программном обеспечении. И теперь этот слух получил косвенное подтверждение. Правда нельзя исключать, что второй разъём на батарее может иметь какое-то отношение к оборудованию для мониторинга и управления iPhone XS Max.

В iFixit также подтвердили ёмкость крупной L-образной батареи. Она физически примерно на четверть больше, чем в прошлогодней модели iPhone XS Max. Что касается электрических характеристик, то аккумулятор на 3969 мАч при напряжении 3,79 Вт обладает совокупной ёмкостью 15,04 Втч. Это заметно больше (на 2,96 Втч), чем в прошлогодних устройствах. Толщина батареи увеличилась на 0,7 мм по сравнению с прошлогодней версией, а толщина всего смартфона – на 0,4 мм. Теоретически, отсутствие в смартфоне поддержки 3D Touch немного уменьшает толщину устройства, на самом деле в iFixit обнаружили, что толщина дисплея в результате этого стала на 0,25 мм меньше.

В процессе разборки было установлено, что в iPhone 11 используются модемы Intel, даже после того, как в начале этого года Apple урегулировала давний спор с Qualcomm.

В процессе разборки было обнаружено, что iPhone 11 Pro Max имеет 4 ГБ оперативной памяти. Тем не менее, в iFixit отмечают, что этот вывод «очень неопределенный». Не было выявлено никаких признаков наличия дополнительных 2 ГБ памяти, которые, по слухам, предназначены для камер смартфона.

В рамках разборки были обнаружены некоторые аппаратные решения, которые могут иметь отношение к новой сверхширокополосной антенне Apple. Предполагается, что она будет предлагать более высокую производительность AirDrop на телефонах и может быть использована для поиска элементов, помеченных службой слежения Apple.

Несмотря на то, что iFixit отмечает, что телефон имеет «некоторые относительно удобные для ремонта функции», связанные с его аккумулятором, сервис всё же присудил новинке рейтинг 6 из 10 баллов за ремонтопригодность в целом, точно так же, как и в прошлом году.

Источник: The Verge