Новый отчет Microsoft: облака (Azure), Surface и Office 365 помогли завершить очередной квартал с рекордной прибылью, только Xbox показало спад

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Компания Microsoft сегодня отчиталась за четвертый квартал 2019 финансового года и весь год в целом.

Начнем с квартальных итогов. Минувший квартал оказался для Microsoft очередным рекордным. За три месяца компания заработала $33,7 млрд, что на 12% превосходит результат годичной давности. Как отмечает CNBC со ссылкой на данные FactSet, Microsoft показывает двузначный рост выручки девятый квартал подряд. Операционная прибыль за год увеличилась на 20%, до $12,4 млрд, чистая прибыль выросла еще заметнее — на 49%, до $13,2 млрд, или $1,71 на акцию. Но тут стоит отметить, что это прибыль, рассчитанная по методике GAAP, которая включает чистые налоговые льготы в сумме $2,6 млрд. Если провести расчет не по методике GAAP, то эта сумма будет вычтена и рост получится 21%.

Если рассматривать более подробно, по итогам квартала почти все подразделения Microsoft показали рост выручки. Исключением стали только два направления: ПО и сервисы Xbox (-3%) и игры (-10%). Как сработало то или иное подразделение, видно из таблицы ниже:

Наибольший рост дохода (64%) показало, конечно же, облачное подразделение Azure. Что примечательно, это самый низкий показатель роста за четыре года. По оценке аналитиков Canalys, которую приводит Reuters, Azure занимает 14,6% рынка, уступая только Amazon Web Services (32,8%). Azure вместе с Windows Server, Visual Studio и GitHub входят в направление Intelligent Cloud, выручка которого за год выросла на 19%, до $11,4 млрд.

Также стоит выделить результат направления Productivity and Business Processes, в которое входят офисный пакет Office 365 и LinkedIn. Выручка этого направления выросла на 14%, достигнув $11,05 млрд.

Квартальные продажи More Personal Computing, куда входят Windows, Xbox и Surface, выросли в годовом выражении на 4%, до $11,3 млрд.

Изображение ниже дает представление о темпах роста выручки разных направлений Microsoft за последние три года.

Что касается показателей за 2019 финансовый год в целом, доход составил $125,8 млрд (рост на 14%), операционная прибыль — $43 млрд (рост на 23%), а чистая прибыль — $39,2 млрд (рост на 137%)

По состоянию на конец квартала в распоряжении Microsoft было $11,356 млрд долларов в виде денежных средств и их эквивалентов. Еще $122,463 млрд приходится на краткосрочные инвестиции. В целом же активы компании оцениваются в $286,556 млрд.

Как отреагировал фондовый рынок на такой отчет? Само собой, положительно, акции Microsoft резко пошли вверх.

Microsoft продолжает удерживать титул публичной компании с самой большой капитализацией в $1,07 трлн долларов. На втором месте находится Amazon c $980 млрд, а замыкает тройку Apple с $943 млрд.

Источник: Microsoft, CNBC и Reuters