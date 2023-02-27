Новый смартфон Nokia можно самостоятельно отремонтировать за минуты — на замену аккумулятора необходимо 5 мин, а на обновление дисплея до 20 мин

HMD Global представила новый смартфон Nokia G22, который будущие владельцы смогут быстро отремонтировать собственноручно. Компания сотрудничает с iFixit, чтобы предоставить клиентам необходимые для замены детали, инструменты и инструкции.

Изготовленный из переработанного пластика Nokia G22 будет запущен через две недели, 8 марта, в Великобритании, большей части Европы и на некоторых других рынках за пределами США. Его стоимость составляет около $180.

HMD присоединяется к списку производителей смартфонов, которые делают запасные части более доступными для конечных клиентов. За последние несколько лет сотрудничество с iFixit для продажи запасных частей начали Samsung и Google, в то время как Apple запустила собственную программу самостоятельного ремонта. Компании таким образом упрощают доступ к деталям, однако HMD в свою очередь делает акцент на облегчении самого процесса ремонта.

Во время презентации руководитель отдела продуктов HMD Адам Фергюсон самостоятельно заменил аккумулятор Nokia G22: открыл телефон специальной пластиковой лопаткой, отсоединил тонкий кабель и вытащил батарею – сам процесс занял около 5 минут. По его словам, аналогичная замена аккумулятора на телефоне HMD предыдущего поколения или во многих телефонах конкурентов займет около 90 минут.

«На ремонт экрана Nokia G22 у вас уйдет, вероятно, 20 минут», — сообщил Фергюсон.

На iFixit стоимость запасных деталей Nokia G22 варьируется от $23 за новый порт для зарядки до $54 за сменный дисплей. Необходимые для ремонта инструменты обойдутся где-то в $6.

Вместе с тем нидерландский производитель Fairphone представил уже четвертое поколение надежных, ремонтопригодных телефонов – аккумулятор Fairphone 4 можно полностью снять вручную и для этого не понадобятся дополнительные инструменты. В HMD говорят, что не оснастили новую Nokia съемным аккумулятором, чтобы не пришлось ограничивать его емкость или увеличивать корпус. Батарея Nokia G22 имеет емкость 5050 мАч, мощность зарядки до 20 Вт и толщину корпуса 8,48 мм — в то же время Fairphone 4 имеет толщину корпуса 10,5 мм, меньшую съемную батарею емкостью 3905 мАч и такую же мощность.

Хотя HMD прогнозирует, что ремонтопригодность нового смартфона продлит срок его службы до 5 лет, Nokia G22 получит всего два года обновления Android и три года обновления системы безопасности (смартфон будет поставляться с Android 12 2021). Тем временем Google и Samsung предлагают до 5 лет обновлений безопасности (и 3-4 четыре года обновлений Android соответственно), в то время как Fairphone поддерживает свой Fairphone 2 более 7 лет (в марте 2023 года будет выпущено последнее обновление программного обеспечения).

Другие характеристики Nokia G22 менее примечательны: он оснащен 6,52-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц и разрешением 720p; имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру, основную 50-мегапиксельную камеру, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Внутри смартфон оснащен процессором Unisoc T606, 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ внутреннего хранилища. Он также имеет сканер отпечатков пальцев для разблокировки и класс защиты IP52.

Вместе с G22 анонсирована более доступная С-серия: Nokia C22 за $115 долларов и Nokia C32 за $137. C22 поставляется с версией Android 13 Go, оптимизированной для слабых устройств, в то время как C32 получил обычную версию Android 13. Оба оснащены батареями емкостью 5000 мАч, которых, по словам HMD, должно хватить на три дня использования без подзарядки.

HMD также говорит, что делает «первые шаги» для начала производства смартфонов в Европе, однако не рассказала, где именно и каких моделей коснется релокация. Устройства HMD Nokia исторически производились в рамках партнерства с Foxconn со штаб-квартирой в Тайване.

Источник: The Verge, Techspot