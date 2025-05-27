Новый стандарт блоков питания 80 Plus Ruby гарантирует 96,5% эффективность — уже есть устройства с 97,5%

В современном мире, где цифровые сервисы и искусственный интеллект ежедневно проникают в новые сферы нашей жизни, дата-центры становятся настоящими сердцами современной инфраструктуры. Они питают социальные сети, обрабатывают банковские транзакции, управляют облачными сервисами и обрабатывают работу искусственного интеллекта. Но за этим цифровым прогрессом стоит еще одна правда — безумное энергопотребление. Именно поэтому появился новый стандарт эффективности для серверных блоков питания — 80 Plus Ruby.

Несколько месяцев назад CLEAResult без лишней шумихи запустила новую сертификацию — 80 Plus Ruby. Она ориентирована на серверные источники питания и поднимает планку энергоэффективности на новый уровень. Если раньше хорошим результатом считалось 94-95% эффективности, то теперь речь идет о минимум 96,5% эффективности при типичной нагрузке в 50%.

Ruby учитывает энергопотери при разных режимах работы — как при пиковой нагрузке, так и при минимальной. Чтобы получить сертификат, блок питания должен:

достигать 96,5% эффективности на 50% нагрузки;

не опускаться ниже 90% эффективности даже при 5% или 100% нагрузке;

поддерживать его при различных напряжениях — 230 В переменного тока, 277 В переменного тока, 480 В переменного тока и 380 В постоянного тока.

В отличие от предыдущих сертификаций, Ruby также определяет минимальные значения коэффициента мощности: при нагрузке 5% блок питания должен обеспечивать КПД 90% с коэффициентом мощности не менее 0,90, а при нагрузке 20% и 50% он должен достигать КПД 95% и 96,5% соответственно, каждый с коэффициентом мощности не ниже 0,96. Это важно, потому что коэффициент мощности указывает на то, насколько эффективно устройство использует электроэнергию без преобразования ее в бесполезное тепло.

Первым новую сертификацию поддержал Delta Electronics — один из ведущих производителей блоков питания. Новые модели компании мощностью 5500 Вт, предназначенные для серверов с искусственным интеллектом, не просто соответствовали требованиям Ruby — они достигли даже 97,5% эффективности при сохранении коэффициента мощности выше 0.96. Это уже не просто «зеленый» маркетинг, а конкретный технический ответ на запросы времени.

Почему это важно уже сегодня? Хотя сейчас дата-центры потребляют «всего» 0,4% всей электроэнергии США, по прогнозам этот показатель может вырасти до 12% к 2028 году — из-за взрывного роста облачных сервисов и ИИ. Именно поэтому такие инициативы, как 80 Plus Ruby, нужны уже сейчас. Ведь чем выше эффективность, тем меньше тепла и потерь, меньше затрат на охлаждение, а значит — ниже расходы и меньше углеродный след.

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Источник: techpowerup