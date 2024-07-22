Новый трейлер второго сезона «Аркейн» — чемпионы League of Legends в шпионской миссии в лабораторию

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Netflix показал еще один трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн», — точнее клип, как его называют. Видео не рассказывает много о сюжете, зато сосредотачивается на попытке Хаймердингера и Экко проникнуть в лабораторию.

Поклонники «Аркейн», похоже, хорошо восприняли видео. Его хвалят за взаимодействие между персонажами и анимацию. Клип создан на уровне первого сезона, и вызывает у фанатов желание увидеть больше.

Первый сезон «Аркейн» вышел на Netflix в 2021 году и получил всеобщее одобрение. Сериал смогла понравиться как фанатам League of Legends, так и тем, кто менее знаком с игрой. Второй сезон станет последним для сериала, но Netflix планирует другие сериалы по игре, поэтому фанатам будет за чем следовать.

Новый сезон «Аркейн» должен выйти в ноябре. После одобренного критиками и наградами первого сезона поддержать высокий уровень второго становится более важной и трудной задачей для создателей сериала. Согласно Netflix, последняя глава адаптации игры League of Legends показывает «ужасную эскалацию» между городами Заун и Пилтовер и сестрами Ви и Джинкс. Экранизация League of Legends дебютировала на Netflix в 2021 году.

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Источник: ComicBook

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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