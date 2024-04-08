Новости Кино 08.04.2024 в 12:16 comment views icon

Новый император в фильме «Гладиатор 2» будет «еще хуже», чем Коммод Хоакина Феникса

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новый император в фильме «Гладиатор 2» будет «еще хуже», чем Коммод Хоакина Феникса

Главного злодея в сиквеле сыграет Джозеф Куинн («Очень странные дела») и, учитывая римскую историю, он будет более жестким, чем предыдущий тиран, которого ранее воплотил на экране Хоакин Феникс.

Первый «Гладиатор» Ридли Скотта превратил Коммода в более стереотипного злодея, чем его реальный прототип. Однако император, который появится в продолжении имеет потенциал затмить предшественника — согласно римской истории, Каракалла (Куинн) убивает своего брата Гету (Фред Хехингер), чтобы захватить трон, а затем будет вести себя как эгоистичный и бездеятельный правитель, когда беспорядок и массовые убийства распространяются на всю Римскую империю.

Новий імператор у фільмі «Гладіатор 2» буде «гіршим» за Коммода Хоакіна Фенікса

Поль Мескаль сыграет более взрослую версию Луция — племянника императора Коммода. Среди актерского состава также появятся Педро Паскаль, Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Конни Нильсен.

Ридли Скотт снова предстанет в качестве режиссера и продюсера, а сценарий к «Гладиатору 2» написал Дэвид Скарпа. Также из оригинального фильма вернулись Джон Мэтисон (оператор-постановщик), Артур Макс (художник-постановщик) и Джанти Йейтс (художник по костюмам).

«Гладиатор 2» должен выйти в кинотеатрах 22 ноября.

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