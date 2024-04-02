«Гладиатор 2» делает драматический финал оригинала «абсолютно бессмысленным»

Сиквел добавляет в сюжет нового императора, который нарушает обещание мира и статуса республики для Рима.

«Гладиатор 2», будущий исторический фильм Ридли Скотта, считается одним из самых ожидаемых релизов 2024 года. В продолжении Поль Мескаль предстает в роли племянника императора Коммода Луция, который уже взрослым возвращается в Рим. Среди актёрского состава также появятся Педро Паскаль, Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Конни Нильсен.

Несмотря на то, что «Гладиатор 2» продолжает действия оригинальной ленты 2000 года, некоторые сюжетные линии несколько противоречат финалу. В конце первого фильма Максимус убивает Коммода, обещая мир и превращение Рима в демократическую республику, но сюжет продолжения, как отмечает Screen Rant, кажется, предполагает, что обещание не будет выполнено.

В сиквеле Рим возглавляют братья-императоры Каракалла и Гета, и, согласно римской истории, первый быстро превращается в тирана. Вероятно, «Гладиатор 2» покажет убийство Геты и похищение трона его братом. Впоследствии беспорядок и массовые убийства распространятся на всю Римскую империю, а Каракалла будет вести себя как эгоистичный и бездействующий правитель.

На самом деле после выхода «Гладиатора 2» финальные сцены оригинала могут казаться уже не такими оптимистичными, поскольку теперь зрители будут знать, что победа не будет долговечной, а на смену одному жестокому правителю придет возможно еще худший.

«Гладиатор», который дебютировал в 2000 году, заработал более $460 млн в мировом прокате и получил 12 номинаций на «Оскар», забрав 5 статуэток, включая звание «Лучший фильм». Роль Максимуса, римского полководца, который стал гладиатором, помогла Расселу Кроу получить «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Ридли Скотт снова сядет в режиссерское кресло и выступит продюсером сиквела в сотрудничестве с Майклом Пруссом, Дагом Уиком и Люси Фишер. Сценарист проекта — Дэвид Скарпа. Также из оригинального фильма вернулись Джон Мэтисон (оператор-постановщик), Артур Макс (художник-постановщик) и Джанти Йейтс (художник по костюмам).

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Дата выхода фильма назначена на 22 ноября 2024 года.