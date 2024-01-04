NVIDIA, AMD, Intel — все ушли в минус. Акции американских производителей чипов падают после наибольших темпов роста с 2009 года

Акции NVIDIA, Intel и других американских производителей чипов 3 января присоединились к нисходящему тренду после того, как главный полупроводниковый индекс Уолл-стрит отошел от рекордных максимумов после наибольших темпов роста с 2009 года, когда полупроводниковая промышленность пришла в себя после финансового кризиса. Смену тренда среди первых заметило издание Reuters .

Так, падение акций AMD, Qualcomm и Broadcom более чем на 2% больше всего ударило по индексу полупроводниковых компаний PHLX (SOX). общего состояния этой отрасли на финансовых рынках»], которое снизилось на 2,1%. Индекс PHLX снизился почти на 7% от достижения рекордно высокого уровня 27 декабря.

Падение курсов акций полупроводниковых компаний на этой неделе является частью общего спада на Уолл-стрит — на фоне ожидания инвесторов повышения ставки ФРС США на декабрьском заседании регулятора. Кстати, протокол уже опубликовали, — регулятор сохранил ставку на уровне 5,25–5,5% годовых и намекнул (пока без конкретики) на дальнейшее снижение процентной ставки в течение 2024-го (наблюдатели ожидают 3,75-4%).

Подкормленный хайпом вокруг искусственного интеллекта, а в последнее время ожиданиями, что ФРС снизит процентные ставки в этом году, полупроводниковый индекс PHLX вырос на 65% в течение 2023 года, что стало самым высоким результатом с 2009 года. Для сравнения, известные фондовые индексы NASDAQ и S&P 500 за это время прибавили 43% и 24% соответственно.

Акции производителей чипов также существенно выиграли от ставок на убыль мирового спроса в прошлом году. После того как производители микросхем памяти сократили производство, рынок практически достиг дна. И наибольшую выгоду в новых ИИ гонках получила NVIDIA, являющаяся крупнейшим производителем графических ускорителей, обеспечивающих работу генеративных нейросетей и чат-ботов. Капитализация «зеленого» чипмейкера в течение 2023 года выросла более чем в три раза — до $1,2 трлн , что сделало ее пятой самой дорогой компанией на Уолл-стрит. С начала 2024 года NVIDIA потеряла 3,94% стоимости.

Мировая экономика должна избежать рецессии 2024 года (аргументами за здесь выступает рост ВВП и замедление инфляции в США и Еврозоне). З другой стороны, существует много факторов неопределенности и пересмотр показателей потребления в сторону снижения является аргументом в пользу исчерпания запасов и высокой вероятности рецессии в будущем. В конце концов, никто не может предсказать, как дальше будут развиваться события (что ожидает экономику США и Европы), так что остается закладывать вероятность различных событий с учетом нынешних обстоятельств.

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Аналитик BofA Global Research Век Арья своим клиентам рекомендовал инвестировать в облачные вычисления и автомобили через акции Nvidia, Marvell Technology, NXP Semiconductors и ON Semiconductor. Также в свой список рекомендаций он включил акции KLA Corp и Arm Holdings, учитывая растущую сложность конструкции микросхем. В другой записке аналитик Wells Fargo Джо Куатрочи отметил ожидания по поводу сдержанного восстановления позиций производителей оборудования для выпуска чипов в 2024 году, и указал на KLA и Applied Materials как наиболее перспективные акции в этом сегменте.