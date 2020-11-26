NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в тесте 3DMark незначительно опережает GeForce RTX 2080 SUPER

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Уже в скором времени ожидается выход новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Недавно это устройство уже продемонстрировало свою эффективность в майнинге криптовалюты Ethereum. А теперь дошла очередь и до утечек результатов тестирования в пакете 3DMark.

Судя по данным тестов 3DMark, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti опережает версию GeForce RTX 2080 SUPER. Разница между этими двумя моделями незначительная, но зато существенной будет разница в цене. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti будет решением среднего уровня, которое будет стоить в разы дешевле по сравнению с прошлогодним высокопроизводительным решением стоимостью $699.

Что ещё интересно, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 содержит на 1024 потоковых процессора больше. При этом её преимущество в плане производительности достигает лишь 12%. Партнёрские модели с заводским разгоном, вероятно, позволят снизить это отставание GeForce RTX 3060 Ti.

Официальный запуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti запланирован на 2 декабря, но обзоры появятся днём ранее – 1 декабря.

Источник: videocardz