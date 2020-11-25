NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti набирает 61 МХ/с при майнинге Ethereum

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Первые экземпляры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже начали использоваться в задачах майнинга криптовалют. И эти устройства (без этикетки производителя) демонстрируют хорошие результаты в майнинге Ethereum, хотя они и оптимизированы.

Пользователь ограничил энергопотребление на уровне 120 Вт (60% от базового значения 200 Вт) и разогнал память на 1200 МГц до эффективных 16 Гбит/с. В результате видеокарта в майнинге Ethereum обеспечивает хешрейт 61 МХ/с, что примерно на 10 МХ/с больше, чем модель Radeon RX 5700, энергопотребление которой заблокировано на 160 Вт.

ПО TechPowerUP GPU-Z пока не способно распознавать данную видеокарту.

Источник: videocardz