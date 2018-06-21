NVIDIA не спешит выпускать новые игровые видеокарты из-за слабого спроса со стороны майнеров. У чипмейкера накопилось слишком много старых GPU Pascal

Только за последние несколько месяцев мы слышали массу предложений на тему того, когда же наконец NVIDIA представит новое поколение игровых видеокарт. Сейчас более вероятными кажется осенний релиз, хотя есть небольшой шанс на конец лета. В любом случае обновление уже как-то слишком затянулось, учитывая, что первые игровые модели Pascal дебютировали более двух лет назад. И вот сейчас появилось предполагаемое объяснение сложившейся ситуации.

Если верить публикации Seeking Aplha, причина задержки кроется в майнерах, которые охладели к видеокартам NVIDIA. Да, оказывается, что без спроса со стороны киберстарателей, с которыми еще недавно пыталась бороться NVIDIA (или просто делала вид) тоже плохо. Как сообщает источник, один из трех крупнейших AIB-партнеров «зеленого» чипмейкера (ASUS, Gigabyte или MSI) из-за ослабевающего спроса вернул партию из 300 тыс. графических процессоров Pascal. Также сообщается, что NVIDIA нарастила закупку микросхем памяти GDDR5. Не исключено, что между этими двумя событиями есть связь.

Таким образом, NVIDIA решила немного повременить с выпуском новых видеокарт, чтобы успеть распродать все запасы старых адаптеров без необходимости существенного снижения цен.

Источник: Seeking Aplha