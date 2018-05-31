NVIDIA расскажет о «следующем поколении массовых GPU» на конференции Hot Chips 30 в конце августа

До этого момента мы неоднократно слышали о долгожданном следующем поколении игровых видеокарт NVIDIA GeForce GTX. Изначально новые адаптеры «зеленых» ждали в конце мая, затем сроки сдвигалась то на конец июля, то на начало августа. В общем, не было никакой ясности. Но вот сейчас появилось расписание конференции Hot Chips 30, которая пройдет 19-21 августа в Купертино, Калифорния, и картина несколько проясняется.

В программе на 20 августа среди других докладчиков упоминается вице-президент отдела разработки GPU ASIC в NVIDIA Стюарт Оберман, а темой его выступления значится «следующее поколение мейнстримовых GPU».

Сложно сказать, что конкретно подразумевается под «массовыми GPU» и возможны несколько вариантов: новых видеокарт мы не увидим до конца августа, либо сама презентация пройдет несколько раньше, либо топовые модели нам покажут раньше, а модели для среднего сегмента – в конце августа. Одно можно сказать наверняка: 20 августа мы точно увидим что-то, относящиеся к GPU следующего поколения для массового сегмента.

Источник: Hot Chips Program