NVIDIA недооценила прирост эффективности, который AMD получила при использовании 7-нм техпроцесса TSMC





Как мы сообщали ранее, GPU NVIDIA на базе архитектуры Ampere будет производить TSMC по 7-нм техпроцессу, а GPU следующего поколения Hopper – уже Samsung по 5-нм технологии. Но сейчас появились дополнительные сведения, проливающие свет на эту ситуацию.

В июле 2019 года корейские источники заявили о решении NVIDIA начать сотрудничество с Samsung при изготовлении её графических процессоров следующего поколения. Это произошло за неделю до анонса первых продуктов AMD, изготавливаемых по нормам 7-нанометрового технологического процесса на производственных мощностях TSMC N7: Navi и Zen 2. И по данным DigiTimes, NVIDIA недооценила прирост эффективности, полученный AMD от использования возможностей TSMC N7.

С переходом NVIDIA к Samsung и заказом Apple производства чипов на производственных мощностях TSMC N5, компания AMD смогла быстро захватить имеющиеся производственные ресурсы 7-нм класса и завоевать популярность у тайваньского производителя. При этом в публикации упоминается возможная стратегическая ошибка со стороны NVIDIA. Понимая, что AMD добилась повышения эффективности, NVIDIA решила снова сделать ставку на TSMC (очевидно, не отказываясь от партнерства с Samsung). Но при этом обнаружилось, что AMD получила большую часть производственных мощностей, необходимых для обеспечения растущего спроса на рынках x86 процессоров и дискретных графических процессоров.

Поэтому NVIDIA решила обойти AMD, адаптировав свои графические архитектуры следующих поколений к производственной технологии EUV TSMC, а именно к N7+ и N5. Также отмечается, что NVIDIA использует свои заказы производственных мощностей у Samsung в качестве одного из рычагов давления в переговорах с TSMC относительно цены. Однако эффект от такого «козыря» крайне ограниченный, поскольку TSMC захватила лидирующие позиции в отрасли производства чипов класса 7-нм. Тем не менее, в настоящее время NVIDIA может выпускать графические процессоры классов 7-нм и 5-нм на производственных мощностях как TSMC, так и на Samsung.

Источник: techpowerup