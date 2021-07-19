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NVIDIA переносит технологии GeForce RTX на ARM — технодемо трассировки лучей и DLSS на чипе MediaTek

NVIDIA переносит технологии GeForce RTX на ARM — технодемо трассировки лучей и DLSS на чипе MediaTek

NVIDIA переносит технологии GeForce RTX на ARM — технодемо трассировки лучей и DLSS на чипе MediaTek


19 июля NVIDIA в рамках Game Developers Conference 2021 сделала несколько анонсов относительно технологий GeForce RTX, включая расширение их доступности на архитектуру ARM.

Трассировка лучей и DLSS впервые на ARM

NVIDIA переносит технологии GeForce RTX на ARM — технодемо трассировки лучей и DLSS на чипе MediaTek

Чтобы продемонстрировать потенциал NVIDIA RTX на архитектуре ARM, разработчик Machine Games сделал технодемо WolfensteinYoungblood с трассировкой лучей и DLSS на платформе ARM.

Еще один пример — технодемо The Bistro с трассировкой лучей в реальном времени на Arm и с технологиями RTX Direct Illumination (RTXDI) и NVIDIA Optix AIAcceleration Denoiser (NRD).

Оба демо были запущены на ARM-платформе MediaTek Kompanio 1200 в паре с графическим процессором GeForce RTX 3060.

Чтобы сделать это реальностью, NVIDIA портировала несколько SDK RTX для работы на устройствах ARM. Среди них:

  • Deep Learning Super Sampling (DLSS), где используется ИИ для увеличения частоты кадров и создания красивых, четких изображений для игр;
  • RTX Direct Illumination (RTXDI), который позволяет разработчикам добавлять динамическое освещение в свою игровую среду;
  • NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD), который использует ИИ для более быстрого рендеринга изображений с высокой точностью;
  • Утилита RTX Memory (RTXMU), которая оптимизирует способы использования видеопамяти приложениями;
  • RTX Global Illumination (RTXGI), который помогает воссоздать способ отражения света в реальных условиях.

SDK RTXDINRD и RTXMU для ARM с Linux и Chromium уже доступны, а релиз RTXGI и DLSS состоится «в ближайшее время».

Июльский драйвер Studio для работы с графикой

Одновременно NVIDIA объявила о выпуске июльского драйвера Studio, который поддерживает обновления для UnityUnreal EngineToolbagOmniverse и других.

  • NVIDIA Omniverse — платформа для совместной работы над 3D-контентом. Она была построена с нуля, настраивается с помощью модульного фреймворка и включает готовые приложения Omniverse, такие как Machinima и Audio2Face, а также свыше 200 расширений Omniverse Kit Extensions — небольших фрагментов кода, специально созданных для решения конкретной задачи.

  • Enscape 3.1, выходящий 21 июля, добавляет новый рендерер VulkanRT и инструмент шумоподавления реального времени NVIDIA для движков реального времени, использующих тензорные ядра GPU NVIDIA RTX. Это обеспечит более плавное изображение во вьюпорте, а также поддержку DLSS для рендеринга с более низким разрешением, чтобы обеспечить более высокую частоту кадров при использовании сверхвысокого разрешения ИИ при такой же, если не более высокой визуальной точности.

NVIDIA переносит технологии GeForce RTX на ARM — технодемо трассировки лучей и DLSS на чипе MediaTek

  • RenderMan 24 от Pixar Animation Studios получил поддержку RenderMan XPU, трассировщика лучей с GPU-ускорением для Look Development.
  • NVIDIA переносит технологии GeForce RTX на ARM — технодемо трассировки лучей и DLSS на чипе MediaTekВместе с шумоподавлением ИИ во вьюпорте RenderMan XPU позволяет художникам интерактивно создавать и просматривать предварительное изображение перед финальным рендерингом кадра.

NVIDIA переносит технологии GeForce RTX на ARM — технодемо трассировки лучей и DLSS на чипе MediaTek

  • Topaz Video Enhance AI теперь поддерживает Slow Motion, новую функцию ИИ на базе тензорных ядер GPU RTX, которая генерирует высококачественный, плавный, замедленный захват изображения с минимальными артефактами, устраняя необходимость в дорогой камере с высокой частотой кадров.

  • Геймеры и создатели контента, которые используют Discord для совместной работы и обмена контентом, для ускоренного декодирования видео могут использовать NVDEC. Фирменная технология позволит демонстрировать экраны и стримить через Discord с меньшими ресурсами для видео, что повысит производительность в играх.
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