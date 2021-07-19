NVIDIA переносит технологии GeForce RTX на ARM — технодемо трассировки лучей и DLSS на чипе MediaTek

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19 июля NVIDIA в рамках Game Developers Conference 2021 сделала несколько анонсов относительно технологий GeForce RTX, включая расширение их доступности на архитектуру ARM.

Трассировка лучей и DLSS впервые на ARM

Чтобы продемонстрировать потенциал NVIDIA RTX на архитектуре ARM, разработчик Machine Games сделал технодемо Wolfenstein: Youngblood с трассировкой лучей и DLSS на платформе ARM.

Еще один пример — технодемо The Bistro с трассировкой лучей в реальном времени на Arm и с технологиями RTX Direct Illumination (RTXDI) и NVIDIA Optix AI—Acceleration Denoiser (NRD).

Оба демо были запущены на ARM-платформе MediaTek Kompanio 1200 в паре с графическим процессором GeForce RTX 3060.

Чтобы сделать это реальностью, NVIDIA портировала несколько SDK RTX для работы на устройствах ARM. Среди них:

Deep Learning Super Sampling (DLSS), где используется ИИ для увеличения частоты кадров и создания красивых, четких изображений для игр;

RTX Direct Illumination (RTXDI), который позволяет разработчикам добавлять динамическое освещение в свою игровую среду;

NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD), который использует ИИ для более быстрого рендеринга изображений с высокой точностью;

Утилита RTX Memory (RTXMU), которая оптимизирует способы использования видеопамяти приложениями;

RTX Global Illumination (RTXGI), который помогает воссоздать способ отражения света в реальных условиях.

SDK RTXDI, NRD и RTXMU для ARM с Linux и Chromium уже доступны, а релиз RTXGI и DLSS состоится «в ближайшее время».

Июльский драйвер Studio для работы с графикой

Одновременно NVIDIA объявила о выпуске июльского драйвера Studio, который поддерживает обновления для Unity, Unreal Engine, Toolbag, Omniverse и других.

NVIDIA Omniverse — платформа для совместной работы над 3D-контентом. Она была построена с нуля, настраивается с помощью модульного фреймворка и включает готовые приложения Omniverse, такие как Machinima и Audio2Face, а также свыше 200 расширений Omniverse Kit Extensions — небольших фрагментов кода, специально созданных для решения конкретной задачи.

Enscape 3.1, выходящий 21 июля, добавляет новый рендерер VulkanRT и инструмент шумоподавления реального времени NVIDIA для движков реального времени, использующих тензорные ядра GPU NVIDIA RTX. Это обеспечит более плавное изображение во вьюпорте, а также поддержку DLSS для рендеринга с более низким разрешением, чтобы обеспечить более высокую частоту кадров при использовании сверхвысокого разрешения ИИ при такой же, если не более высокой визуальной точности.

RenderMan 24 от Pixar Animation Studios получил поддержку RenderMan XPU, трассировщика лучей с GPU- ускорением для Look Development.

Pixar Animation Studios RenderMan XPU, GPU- Look Development. Вместе с шумоподавлением ИИ во вьюпорте RenderMan XPU позволяет художникам интерактивно создавать и просматривать предварительное изображение перед финальным рендерингом кадра.

Topaz Video Enhance AI теперь поддерживает Slow Motion, новую функцию ИИ на базе тензорных ядер GPU RTX , которая генерирует высококачественный, плавный, замедленный захват изображения с минимальными артефактами, устраняя необходимость в дорогой камере с высокой частотой кадров.

Геймеры и создатели контента, которые используют Discord для совместной работы и обмена контентом, для ускоренного декодирования видео могут использовать NVDEC. Фирменная технология позволит демонстрировать экраны и стримить через Discord с меньшими ресурсами для видео, что повысит производительность в играх.