NVIDIA переносит технологии GeForce RTX на ARM — технодемо трассировки лучей и DLSS на чипе MediaTek
19 июля NVIDIA в рамках Game Developers Conference 2021 сделала несколько анонсов относительно технологий GeForce RTX, включая расширение их доступности на архитектуру ARM.
Трассировка лучей и DLSS впервые на ARM
Чтобы продемонстрировать потенциал NVIDIA RTX на архитектуре ARM, разработчик Machine Games сделал технодемо Wolfenstein: Youngblood с трассировкой лучей и DLSS на платформе ARM.
Еще один пример — технодемо The Bistro с трассировкой лучей в реальном времени на Arm и с технологиями RTX Direct Illumination (RTXDI) и NVIDIA Optix AI—Acceleration Denoiser (NRD).
Оба демо были запущены на ARM-платформе MediaTek Kompanio 1200 в паре с графическим процессором GeForce RTX 3060.
Чтобы сделать это реальностью, NVIDIA портировала несколько SDK RTX для работы на устройствах ARM. Среди них:
- Deep Learning Super Sampling (DLSS), где используется ИИ для увеличения частоты кадров и создания красивых, четких изображений для игр;
- RTX Direct Illumination (RTXDI), который позволяет разработчикам добавлять динамическое освещение в свою игровую среду;
- NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD), который использует ИИ для более быстрого рендеринга изображений с высокой точностью;
- Утилита RTX Memory (RTXMU), которая оптимизирует способы использования видеопамяти приложениями;
- RTX Global Illumination (RTXGI), который помогает воссоздать способ отражения света в реальных условиях.
SDK RTXDI, NRD и RTXMU для ARM с Linux и Chromium уже доступны, а релиз RTXGI и DLSS состоится «в ближайшее время».
Июльский драйвер Studio для работы с графикой
Одновременно NVIDIA объявила о выпуске июльского драйвера Studio, который поддерживает обновления для Unity, Unreal Engine, Toolbag, Omniverse и других.
- NVIDIA Omniverse — платформа для совместной работы над 3D-контентом. Она была построена с нуля, настраивается с помощью модульного фреймворка и включает готовые приложения Omniverse, такие как Machinima и Audio2Face, а также свыше 200 расширений Omniverse Kit Extensions — небольших фрагментов кода, специально созданных для решения конкретной задачи.
Enscape 3.1, выходящий 21 июля, добавляет новый рендерер VulkanRT и инструмент шумоподавления реального времени NVIDIA для движков реального времени, использующих тензорные ядра GPU NVIDIA RTX. Это обеспечит более плавное изображение во вьюпорте, а также поддержку DLSS для рендеринга с более низким разрешением, чтобы обеспечить более высокую частоту кадров при использовании сверхвысокого разрешения ИИ при такой же, если не более высокой визуальной точности.
- RenderMan 24 от Pixar Animation Studios получил поддержку RenderMan XPU, трассировщика лучей с GPU-ускорением для Look Development.
- Вместе с шумоподавлением ИИ во вьюпорте RenderMan XPU позволяет художникам интерактивно создавать и просматривать предварительное изображение перед финальным рендерингом кадра.
- Topaz Video Enhance AI теперь поддерживает Slow Motion, новую функцию ИИ на базе тензорных ядер GPU RTX, которая генерирует высококачественный, плавный, замедленный захват изображения с минимальными артефактами, устраняя необходимость в дорогой камере с высокой частотой кадров.
- Геймеры и создатели контента, которые используют Discord для совместной работы и обмена контентом, для ускоренного декодирования видео могут использовать NVDEC. Фирменная технология позволит демонстрировать экраны и стримить через Discord с меньшими ресурсами для видео, что повысит производительность в играх.
- NVIDIA объявила о покупке британского разработчика чипов ARM за 40 миллиардов долларов в сентябре 2020 года. С тех пор сделка тщательно проверяется регулирующими органами разных стран на возможные риски и нарушения антимонопольного законодательства. В NVIDIA твердо убеждены, что сделка с ARM будет закрыта в 2022 году.
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- На недавней конференции для разработчиков GTC 2021 NVIDIA анонсировала первый собственный ARM-процессор для суперкомпьютеров под названием Grace.