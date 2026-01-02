Новости Устройства 02.01.2026 comment views icon

NVIDIA RTX 5090 и Radeon RX 9070 XT встретили Новый год "салютом" из разъемов питания — тем временем модер нашел безопасный кабель

Андрій Русанов

Кажется, это не закончится никогда. Еще одному владельцу NVIDIA RTX 5090 и пользователю Sapphire Radeon RX 9070 XT Санта подарил огонек на Новый год.

Пользователь Reddit с ником Alfredwooden сообщает, что его RTX 5090 начала пахнуть паленым пластиком после короткой игровой сессии. Он играл в Baldur’s Gate 3 около трех часов, когда почувствовал запах и обнаружил повреждение разъема питания. Владелец видеокарты рассказал немного, но призвал не покупать продукцию NVIDIA. Топовая видеокарта сгорела на Новый год.

Но в этом случае комментаторы подозревают, что в возгорании виновата неправильная прокладка кабеля — видно, что он очень круто загнут. Для видеокарт RTX 40 и RTX 50 производители блоков питания рекомендуют оставлять не менее 35 мм длины до места сгибания.

Чуть ранее пользователь divinethreshold показал сгорел переходник на 12V-2×6 из трех восьмипиновых разъемов, питавший Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT Nitro+. Прежде чем это произошло, видеокарта проработала год. Владелец карты объясняет, что сгоревший адаптер входил в комплект. Комментаторы отмечают, что такие сбои, кажется, чаще случаются при использовании подобных адаптеров.

А пока кабели горят у обычных пользователей, моддеры без проблем подают на видеокарты гораздо большую мощность. Этот энтузиаст, похоже, может посоветовать кабель, который выдерживает гораздо большие нагрузки, чем те, которым видеокарты подвергаются обычно. Модель ASRock за $40 выдержала нагрузку 1350 Вт, поданную на RTX 5090. Пользователь форумов Overclock.net сообщил, что он модифицировал свою MSI RTX 5090 Ventus с помощью шунтирования и применил жидкостное охлаждение, чтобы подать больше энергии для лучшей производительности.

После 20 интенсивных запусков бенчмарков видеокарта выключилась. Это произошло не из-за неисправности или плавления разъема — кабель ASRock 12V-2×6, который компания недавно выпустила, имеет датчик NTC на разъеме, который не только контролирует температуру, но и отправляет сигнал в блок питания, чтобы остановить работу, если температура превышает установленное значение. Блок питания выключился, когда температура превысила 105°C. Штекер кабеля со стороны видеокарты изменил цвет из-за температурной нагрузки, но кажется целым. Система не позволила включить карту, пока кабель не остыл. Владелец думает о замене, поскольку кабель кажется поврежденным.

NVIDIA RTX 5090 і Radeon RX 9070 XT зустріли Новий рік “салютом” з роз’ємів живлення — тим часом модер знайшов безпечний кабель

«Если представитель ASRock увидит это, подумайте о снижении температуры отключения блока питания со 105°C до чего-то более близкого к 85°C. Это было бы гораздо более безопасным порогом», — пишет Motivman.

Что ж, замена кабеля, пусть и дорогого — не такая уж большая цена за сохранность видеокарты. Но гораздо лучше был бы более выносливый разъем, чем 12V-2×6.

Источники: VideoCardz, TechPowerUp, Wccftech

