Настоящий пожар: кабель NVIDIA RTX 5090 сгорел дотла

Судя по фото последствий, такое возгорание действительно способен вызвать пожар. Люди, которые приобрели NVIDIA RTX 5090 за $2000 или дороже, действительно рискуют.

Это далеко не первый случай плавления кабелей питания на RTX 5090, но, пожалуй, самый масштабный. Опубликованные пользователем Reddit снимки демонстрируют не легкое оплавление или подгорание контактов, а настоящую катастрофу. Видимо, автор сообщения весь год был очень непослушным, поскольку Санта подарил ему это прямо на Рождество.

Разъем настолько обгорел и исказился, что владелец считает безопасным для видеокарты даже не пытаться вынимать кабель. Изоляция кабеля 12V-2×6 местами полностью уничтожена и обнажила медные провода, а штекер полностью спекся. На видеокарте видно скопление расплавленного пластика, который затвердел и контактирует с радиатором. Обгоревшие и частично повреждены трубки системы охлаждения.

«Владел этой 5090 около 9 месяцев, но хотел отпраздновать Рождество, жаря ее на открытом огне! И действительно, она не просто растаяла, когда я почувствовал странный запах, она была уже полностью в огне!», — иронизирует nmp14fayl.

Владелец использовал блок питания ATX 3.1 и кабель 12v-2×6, который шел с ним в комплекте. Новенький БП, как и кабель, никогда ранее не использовался и был приобретен специально для этой системы.

За исключением видеокарты, остальные компоненты ПК работали нормально. Имеющаяся видеокарта TX 2070 Super успешно работала в том же слоте PCIe. После Рождества владелец отвез весь ПК в магазин Micro Center и получил бесплатную замену в виде Asus ROG Astral RTX 5090 и нового блока питания Seasonic Platinum на 1200 Вт. Непонятно, получил он бесплатно новую систему охлаждения или сам приобрел «на всякий случай».

Tom’s Hardware отмечает, что проблему с разъемом 12V-2×6 можно считать постоянной, поскольку ее не исправило его улучшение, изменение цвета штекера или другие хитрости. Очевидно, проблема кроется в самом типе разъема, плохо приспособленном для параметров протекающего по нему тока. Этому пользователю повезло, что инцидент произошел до окончания гарантийного срока оборудование. Также хорошо, что БП и видеокарта были приобретены в том же магазине.