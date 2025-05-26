Желтые тоже горят: NVIDIA RTX 5090 «выжила», но специальный кабель MSI поврежден

Давно не было плавления кабелей на NVIDIA RTX 5090? Кажется, другой цвет помогает разве что психологически, если параметры тока превышены.

Некоторые производители, как MSI, оснащают свои видеокарты цветными кабелями, чтобы пользователь смог контролировать надежность подключения к разъему и отсутствие люфта. Однако, как можно видеть, плотное подключение не спасает от слишком большого тока. Пользователь Reddit понял, что что-то не так, когда монитор начал спонтанно терять сигнал. После переустановки драйверов и обращения в службу поддержки NVIDIA истинная причина нашлась.

«В последние несколько дней у меня возникла проблема, когда мой монитор внезапно выключался и отображал сообщение «DisplayPort не подключен». Я переустановил драйвер и попробовал все, чтобы исправить это, включая сотрудничество со службой поддержки NVIDIA. Однако затем я обнаружил, что кабель оплавился. Вероятно, неисправен только кабель, а видеокарта исправна? Я не вижу никаких оплавленных или поврежденных контактов. Я использую блок питания Corsair HX1500i мощностью 1500 Вт».

Как следует из слов пользователя, в мощности видеокарте не было недостатка. Однако желтый штекер кабеля явно уже не совсем желтый и имеет очевидные следы термического повреждения. Кажется, кабель взял на себя всю чрезмерную нагрузку и спас видеокарту. Вопрос остается открытым: была ли это ошибка пользователя, производственный дефект, или недостаток конструкции?

Интересно незаметное проявление дефекта — все вроде бы работало, но с ошибками. Вероятно, ситуация могла ухудшиться, если бы пользователь игнорировал это. Сайт VideoCardz отмечает, что пока подтверждено только 6 случаев повреждение кабелей с NVIDIA RTX 5090 — значительно меньше, чем с RTX 4090.