NVIDIA также обновила мобильные видеокарты GeForce RTX 2060 и RTX 2070





В дополнение к представленным на прошлой неделе игровым мобильным видеокартам GeForce RTX 2070 Super, RTX 2080 Super и GeForce GTX 1650, NVIDIA без особого шума представила обновленные версии существующих моделей RTX 2070 и RTX 2060. Об этом на страницах форума ComputerBase рассказал представитель Schenker (XMG), специализирующейся на выпуске высокопроизводительных игровых ноутбуков (только недавно дебютировала модель с 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 3950X), сообщает Videocardz.

От уже старых моделей RTX 2060 (N18E-G1) и RTX 2070 (N18E-G2) новые RTX 2060 Refresh (N18E-G1-B) и RTX 2070 Refresh (N18E-G1R) отличаются рядом улучшений. Число ядер CUDA осталось прежним, но немного возросли частоты (в режиме Boost). Благодаря оптимизациям серии Super (низковольтная память GDDR6 1,25 В (вместо1,35 В) и новый регулятор напряжения) удалось высвободить до 20% от общей TGP (суммарной графической мощности — total graphics power), что должно в свою очередь обеспечить прирост производительности по сравнению с оригинальной серией. Для RTX 2070 пиковое значение TGP осталось прежним — 115 Вт, тогда как TGP модели RTX 2060 повысился до 115 Вт (с 90 Вт). Также обновленные карт поддерживают новые технологии Dynamic Boost и Advanced Optimus.

По данным Notebookcheck, RTX 2070 Mobile Refresh оснащается GPU TU106-735 GPU (или N18E-G1R) и выделяется повышенной частотой Boost в 1485 МГц (+45 МГц). В то же время рабочие частоты 2060R (N18E-G1-B GPU) пока неизвестны.

Как мы ранее отмечали, этот должен обещает быть богатым на новые геймерские ноутбуки. К настоящему моменту мы уже видели несколько ноутбуков на APU AMD Ryzen 4000, равно как и конкурирующие модели с CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super. К сожалению, производители пока не спешат выпускать ноутбуки на RX 5700M и RX 5600M.

Источник: Videocardz и ComputerBase