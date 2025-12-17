Новости Кино 17.12.2025 comment views icon

Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"

Катерина Даньшина

Кіт Харрінгтон більше "не хоче й наближатися" до світу "Гри престолів", але мріє про одну роль в новому "Гаррі Поттері"

Роль Джона Сноу в «Игре престолов» стала прорывной для Кита Харрингтона, но непрерывные съемки в одном мире в течение 10 лет, кажется, навсегда отвернули актера от франшизы.

В интервью Variety, посвященному выходу аудиокниги о «Гарри Поттере», где Харрингтон озвучил Златопуста Локонса, актера спросили, не повторил бы он роль Сноу в аудиоверсии «Игры престолов».

«Нет, Боже, нет», — ответил Кит. «Я не хочу больше к этому приближаться. Я потратил на «Игру престолов» 10 лет. Спасибо, со мной все в порядке».

«Игра престолов» принесла Харрингтону не только популярность и любовь (на съемках он познакомился со своей будущей женой Роуз Лесли), но и определенным образом повлияла на его проблемы с психическим здоровьем и алкоголизмом. Кстати, ранее Кит имел шансы на возвращение к экранной роли в ныне отмененном приквеле о «Джоне Сноу» от HBO. Вместо этого франшиза расширилась двумя приквелами: «Дом дракона» получит уже третий сезон в 2026 году, тогда как в январе ожидаем премьеру «Рыцаря семи королевств».

Интересно, что Харрингтон чрезмерно заинтересован в присоединении к другой фэнтези-франшизе. Речь идет как раз таки о «Гарри Поттере», но на этот раз актер надеется не на озвучку, а на полноценную роль в будущем шоу.

«Я бы взялся за любую роль. Хотя бы статистом на заднем плане, мне все равно. С удовольствием там снялся бы».

Сериал «Гарри Поттер», напомним, также разрабатывает HBO. Сейчас продолжаются съемки первого сезона, который ожидается к релизу в 2027 году. Ранее нам представили главное трио актеров-детей, новый преподавательский состав Хогвартса, а также Малфоев, Дурсли и Уизли. Первые утечки со съемок уже продемонстрировали кадры с путешествием Гарри и Хагрида на Косую аллею, Дамблдора на побережье, а также визит рыжеволосой семьи волшебников на станцию Кингс-кросс.

Что касается Харрингтона, то после «Игры престолов» он снимался в нескольких проектах, но подобных больших ролей не имел. Одно из последних его появлений пришлось на хоррор «Ужас» / The Dreadful. Там актер воссоединился со своей экранной сестрой Софи Тернер для сцены, от которой «их обоих тошнило».

