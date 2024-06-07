Никаких USB-A и 10 Type-C: материнская плата ASRock Taichi Aqua на неанонсированном чипсете Intel Z890

Компания ASRock демонстрирует широкое портфолио материнских плат Intel Z890 и AMD X870 на Computex 2024. Интересно, что Intel пока запретила своим партнерам рекламировать новые платы как Z890, хотя фактически они уже есть. Одной из новых плат стала Taichi Aqua — ASRock объявила об объединении линейки Aqua с Taichi.

Платы Aqua приспособлены для жидкостного охлаждения, но оно не является обязательным. Таких плат сравнительно мало и они не нужны большинству пользователей.

Плата оснащена 33-фазным блоком питания, двумя слотами PCIe x16, двумя слотами DDR5 DIMM и поддерживает до шести слотов M.2. Плата могла быть основой импровизированного сервера данных, но она также является отличным концентратором USB.

Эта плата имеет не два и не три, а десять разъемов USB Type-C, при этом на ней нет ни одного разъема Type-A (обычный USB). Конечно, у платы все еще будет разъем для подключения Type-A на передней панели компьютера, но не на самой материнской плате.

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Неизвестно, будет ли ASRock комплектовать платой переходниками на Type-A, но, похоже, это первая заявка на уход старого разъема в историю. Почти всю периферию теперь можно приобрести в варианте с USB Type-C, так что это может быть оправданным.

Источник: VideoCardz

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