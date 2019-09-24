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Обновление прошивки принесло некоторые функции Galaxy Note10 на смартфоны Galaxy S10

Обновление прошивки принесло некоторые функции Galaxy Note10 на смартфоны Galaxy S10

Обновление прошивки принесло некоторые функции Galaxy Note10 на смартфоны Galaxy S10


Компания Samsung начала выпускать программное обновление, которое добавляет некоторые функции смартфонов Galaxy Note 10 устройствам серии Galaxy S10. В частности, речь идёт о ключевых функциях камеры.

Теперь владельцы смартфонов Galaxy S10 также смогут воспользоваться функциями Super Steady для устранения дрожания, включить Live Focus во время записи видео и активировать ночной режим для фронтальной камеры. Также добавлена функция AR Doodle.

Кроме того, обновление добавляет поддержку DeX для ПК, что позволяет перенести мобильный интерфейс в окно системы Mac или Windows. В то же время Link for Windows обеспечивает быстрый способ подключения смартфона к Windows.

Пока что не сообщается конкретный график выхода обновления для всех устройств Samsung Galaxy S10. Однако известно, что версии на базе чипсета Exynos, которые продавались в Германии и Швейцарии, уже начали получать данное обновление.

Источник: Engadget

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