Обновление прошивки принесло некоторые функции Galaxy Note10 на смартфоны Galaxy S10

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Компания Samsung начала выпускать программное обновление, которое добавляет некоторые функции смартфонов Galaxy Note 10 устройствам серии Galaxy S10. В частности, речь идёт о ключевых функциях камеры.

Теперь владельцы смартфонов Galaxy S10 также смогут воспользоваться функциями Super Steady для устранения дрожания, включить Live Focus во время записи видео и активировать ночной режим для фронтальной камеры. Также добавлена функция AR Doodle.

Кроме того, обновление добавляет поддержку DeX для ПК, что позволяет перенести мобильный интерфейс в окно системы Mac или Windows. В то же время Link for Windows обеспечивает быстрый способ подключения смартфона к Windows.

Пока что не сообщается конкретный график выхода обновления для всех устройств Samsung Galaxy S10. Однако известно, что версии на базе чипсета Exynos, которые продавались в Германии и Швейцарии, уже начали получать данное обновление.

Источник: Engadget