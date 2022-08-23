Обновление YouTube TV позволит пользователям просматривать четыре канала одновременно

Команда стримингового сервиса YouTube TV добавит новую функцию в приложение для Smart TV – «мозаичный режим». Она позволит пользователям платформы смотреть четыре канала одновременно. Об этом руководители проекта заявили в ходе закрытой презентации новых функций для своих партнеров.

Функцию, вероятно, будут тестировать на телевизорах с операционной системой Android TV. Со временем «мозаичный режим» может появиться и в смарт-телевизорах от Samsung и LG.

Другие новые функции, описанные в презентации, включают оптимизацию роликов YouTube Shorts при просмотре на больших экранах.

В отчете предусматривается, что разработчики интерфейса YouTube Shorts на смарт-телевизорах могут в конце концов отказаться от полосы прокрутки, используемой для прокрутки традиционных видео YouTube, а также предложить быстрый доступ к кнопкам лайка и дизлайка.

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Компания считает, что изменение интерфейса поможет Youtube выиграть борьбу у TikTok, который все активнее проникает в пространство Smart TV (сейчас TikTok доступен на платформах от Samsung, LG, Google и Amazon). В противостоянии с китайским приложением Google имеет одно существенное преимущество – YouTube по умолчанию установлен на многих телевизорах, тогда как поклонникам TikTok приходится вручную устанавливать приложение.

Ранее сообщалось, что у YouTube TV появилась поддержка многоканального 5.1 звука на Google TV, Android TV и Roku.

Источник: The Verge, Protocol.