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Обновление YouTube TV позволит пользователям просматривать четыре канала одновременно

Обновление YouTube TV позволит пользователям просматривать четыре канала одновременно

Команда стримингового сервиса YouTube TV добавит новую функцию в приложение для Smart TV – «мозаичный режим». Она позволит пользователям платформы смотреть четыре канала одновременно. Об этом руководители проекта заявили в ходе закрытой презентации новых функций для своих партнеров.

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Функцию, вероятно, будут тестировать на телевизорах с операционной системой Android TV. Со временем «мозаичный режим» может появиться и в смарт-телевизорах от Samsung и LG.

Другие новые функции, описанные в презентации, включают оптимизацию роликов YouTube Shorts при просмотре на больших экранах.

В отчете предусматривается, что разработчики интерфейса YouTube Shorts на смарт-телевизорах могут в конце концов отказаться от полосы прокрутки, используемой для прокрутки традиционных видео YouTube, а также предложить быстрый доступ к кнопкам лайка и дизлайка.

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Компания считает, что изменение интерфейса поможет Youtube выиграть борьбу у TikTok, который все активнее проникает в пространство Smart TV (сейчас TikTok доступен на платформах от Samsung, LG, Google и Amazon). В противостоянии с китайским приложением Google имеет одно существенное преимущество – YouTube по умолчанию установлен на многих телевизорах, тогда как поклонникам TikTok приходится вручную устанавливать приложение.

Ранее сообщалось, что у YouTube TV появилась поддержка многоканального 5.1 звука на Google TV, Android TV и Roku.

Источник: The Verge, Protocol.

 


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