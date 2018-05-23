TSMC запустила массовое производство 7 нм процессоров Apple A12 для новых iPhone

По данным ресурса Bloomberg, компания TSMC уже запустила массовое производство мобильных процессоров Apple A12, которые будут использоваться в смартфонах iPhone 2018-го модельного года. В отличие от чипов Apple A11 (A11 Bionic chip) и Qualcomm Snapdragon 845, которые производится по 10 нм техпроцессу, следующее поколение чипов для iPhone будет изготовлено по 7 нм техпроцессу.

Новая система-на-чипе Apple A12 станет одним из первых 7 нм процессоров, которые будут использованы в коммерческих устройствах. Напомним, что более «тонкая» технология производства позволяет сделать мобильные процессоры более компактными, энергоэффективными и дешевыми. В случае с Apple A12 ожидается прирост производительности на 25-30% и улучшение энергоэффективности на 40% по сравнению с Apple A11.

Напомним, что компания Samsung собирается начать производство своих 7 нм процессоров только в 2019 году. Ранее южнокорейский производитель выпускал процессоры для Apple (чип A9 для iPhone 6S), однако в последние годы TSMC стал эксклюзивным производителем процессоров для смартфонов iPhone.

Напомним, что по слухам осенью компания Apple представит обновленную линейку смартфонов, которая будет включать улучшенную модель текущего iPhone X в том же 5,8-дюймовом формфакторе, более крупную 6,5-дюймовую модель iPhone X Plus (обе с OLED-матрицами), а также сравнительно бюджетный iPhone 9 с 6,1-дюймовой IPS-матрицей. Ожидается, что пара iPhone X / X Plus получит самую продвинутую начинку, но все три модели будут выполнены в новом безрамочном дизайне без кнопки на передней панели и с системой визуального распознавания владельца Face ID.

Источник: The Verge