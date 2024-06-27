Обновление Windows 11 вызывает циклический перезапуск системы — Microsoft приостановила его развертывание

Microsoft получила несколько сообщений о проблемах, которые начали появляться после установки июньского обновления Windows 11, не связанного с безопасностью (KB5039302).

Итак, после установки этого обновления некоторые компьютеры либо не запускаются, либо застряли в состоянии цикла загрузки, где они могут многократно перезапускаться без вмешательства пользователя. Это довольно серьезная проблема, которая может потребовать входа в режим восстановления для ее устранения.

Microsoft утверждает, что проблема с высокой вероятностью возникнет, если пользователь использует на своем компьютере виртуальные машины и другие инструменты виртуализации, такие как CloudPC, Azure Virtual Desktop (AVD) и DevBox. Однако компания все еще выясняет первопричину проблемы.

Пока специалисты занимаются исследованием причин ошибки, Microsoft решила приостановить развертывание этого конкретного обновления через Windows Update и Windows Update for Business. Компания говорит, что проблема с меньшей вероятностью повлияет на Windows 11 Home, поскольку большинство пользователей не занимаются виртуализацией в домашней среде. Проблема не повлияла на серверные версии Windows.

Microsoft работает над решением проблемы и говорит, что предоставит обновление в «будущем выпуске». Вероятно, компания предложит внеочередное обновление вместо того, чтобы ждать традиционного выпуска во «вторник патчей».

Источник: xda-developers