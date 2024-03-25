Образование не будет, таким как раньше: 10 неожиданных способов использования Apple Vision Pro для обучения

Apple Vision Pro поступила в продажу в США еще в феврале, вызвав поток мемов и веселых видео в соцсетях с тем, как владельцы гарнитур тем или иным образом используют гарнитуру — в основном все сводилось к развлечениям (просмотр фильмов, игр, музыки, фото), однако сейчас эксперт в области искусственного интеллекта Мин Чу в заметке на X собрал несколько полезных примеров использования гарнитуры, пригодных преимущественно для обучения или усовершенствования полезных навыков.

Изучение работы человеческих органов

Управление робототехникой

Проведение лекций по медицине

Обучение игре на фортепиано

Изучение строения клетки

Просмотр МРТ головного мозга

Изучение работы приборов изнутри

Сборка LEGO

Иммерсивный опыт покупок

Конфигурация автомобиля в виртуальном пространстве

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