Obsidian хочет сократить разработку игр до 3-4 лет использованием "старых" технологий

Obsidian планирует сократить цикл разработки игр до 3-4 лет, отказавшись от постоянного создания новых технологий и чрезмерно долгих производственных процессов.





Руководитель студии Фергус Уркхарт прокомментировал итоги 2025 года, когда Obsidian выпустила сразу три игры. Две из них не оправдали финансовых ожиданий Microsoft, игровое подразделение которой теряет позиции. Речь идет об Avowed и The Outer Worlds 2. Их разработка длилась более шести лет, что сделало проекты дорогими и создало завышенные планы по продажам.

«Это не катастрофа. Я бы не назвал это ударом по зубам. Скорее так: «Неприятно, но что мы из этого выучили?» — говорит он.

С тех пор как Microsoft купила Obsidian в 2018 году, студия выпустила около шести игр. В 2025-м команда из 280 человек смогла одновременно довести до релиза Avowed, Grounded 2 и The Outer Worlds 2. Лучше всего показала себя Grounded 2 в раннем доступе, тогда как две крупные RPG продались слабее, чем ожидала Microsoft.

Obsidian признает, что нынешние результаты заставили студию серьезно задуматься над продолжительностью и стоимостью разработки. Каждый релиз становится рискованным из-за слишком длинных циклов производства, особенно на фоне спада в индустрии. Руководитель прямо говорит о кризисе рынка, когда создание игр резко подорожало, продажи замедлились и один неудачный проект может стать фатальным.

С 2023 года десятки тысяч людей потеряли работу, включая тысячи сотрудников Xbox. Microsoft закрывает студии и отменяет проекты на фоне более жестких требований к прибыльности. До сих пор Obsidian остается стабильной: их RPG получают хорошие отзывы, награды и удерживают игроков в Game Pass. Представительница Xbox Game Studios Мэри МакГуан назвала их игры «центральными для видения Xbox», поэтому студию вряд ли планируют расформировать.





Впрочем, даже в более стабильных условиях команда меняет подход к работе. Grounded 2 показала, что аутсорсинг и быстрые решения помогают сократить разработку. Часть игры делали вместе со студией в Монреале, а ключевые шаги принимали без долгих внутренних согласований. Руководители считают, что если бы все делала только внутренняя команда, некоторые решения затянулись бы на несколько месяцев.

Еще один из ключевых элементов стратегии Obsidian — возвращение к истокам. Уркхарт считает, что команде стоит повторно использовать готовые технологии, чтобы не тратить ресурсы на создание систем с нуля. Он привел пример культовой Fallout: New Vegas, которую делали на базе Fallout 3. Ее бюджет составил около $8 млн, а разработка длилась менее двух лет.

«Нам не нужно каждый раз все менять», — заключает Уркхарт.

Кроме того, студия меняет подход к планированию и теперь стремится избегать ситуаций, когда несколько крупных релизов совпадают в один год. В 2025-м так произошло случайно, что привело к перегрузке команд и постоянным переходам людей между проектами. Руководство признает, что «три игры за год — это знак, что что-то пошло не так».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В ближайшие годы Obsidian хочет выпускать игры с большим интервалом, работать параллельно над большими и меньшими проектами и укладываться в 3-4 года разработки. На данный момент The Outer Worlds 3 не разрабатывается, но планируется развивать Avowed и поддерживать уже выпущенные игры новым контентом.

Источник: Bloomberg