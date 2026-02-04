"Очень много огня": Свен Винке заспойлерил финал Divinity

Босс Larian Studios Свен Винке заспойлерил финал новой Divinity. Во время стрима он сказал, что она закончится по-разному в зависимости от действий игрока, но в любом случае будет очень много огня.





На прямой трансляции, посвященной Divinity: Original Sin, разработчики Larian Studios отвечали на вопросы фанатов. Один из пользователей спросил о финале будущей «величайшей» RPG. Сначала Винке попытался уклониться от ответа и пошутил: «Я мог бы сказать, что титрами. Это был бы самый простой ответ».

После этого он предложил чату самому выдвинуть версии финала и пообещал подтвердить те, что близки к правде. Перед ответом Винке бросил кубик d20 и получил 19, то есть почти критический успех. По его словам, судьба обязала его быть честным. В конце концов он признал, что многие предположения в чате правильные, и сказал:

«Она заканчивается титрами, заканчивается в зависимости от того, что ты делаешь… И вот настоящая сенсация для чата: в финале, конечно же, будет очень много огня. Возможно», — говорит разработчик.

В конце Винке оставил себе минимальное пространство для маневра после броска кубика. Однако эта оговорка все равно дает понять, что финал новой Divinity будет далеким от спокойного. Такой подход хорошо знаком фанатам серии. В Divinity: Original Sin 2 финал также напрямую зависел от решений игрока и имел несколько вариантов развития событий. Судя по словам босса Larian Studios, новая часть пойдет тем же путем, а не ограничится одним «каноническим» завершением.

Сейчас проект активно разрабатывают, но впереди еще очень много работы, в частности дополнительные вызовы с оптимизацией. Релиз в раннем доступе ожидается не ранее 2027-2028 годов.





Источник: Games Radar