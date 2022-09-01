Lenovo на IFA 2022 – виртуальные очки Glasses T1, гибкий ноутбук ThinkBook за $2499 и другие новинки

На виртуальном мероприятии Tech Life ’22 в рамках выставки IFA 2022 компания Lenovo представила очки с функцией виртуального дисплея Lenovo Glasses T1, второе поколение гибкого ноутбука ThinkPad X1 Fold и обновления модельного ряда множества других устройств.

Lenovo Glasses T1 – портативный виртуальный Full HD монитор

Очки выглядят как… обычные темные очки в толстой оправе, в них человек не похож на персонажа фантастических фильмов.

Glasses T1 можно подключить к устройствам на ОС Windows или Android с полнофункциональным портом USB-C. Для iOS с разъемом Lightning возможно подключение через переходник. Перед пользователем открывается возможность играть, работать, участвовать в видеосвязи в любом удобном месте и позе.

Курс Python вечірній Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Разрешение виртуального экрана – 1920 х 1080 на каждый глаз при частоте обновления 60 Гц. Дисплеи очков с контрастностью 10000:1 выполнены по технологии Micro OLED. Звуковое сопровождение во время сессии обеспечат два высококачественных (по заверениям Lenovo) динамика. При подключении T1 к портативным устройствам компания обещает несколько часов их автономной работы.

Lenovo Glasses T1 поступят в международную продажу в 2023 году. Цена носимого дисплея будет объявлена позднее.

Второе поколение первого гибкого ноутбука ThinkPad X1 Fold

Первый Fold появился в 2020 году и был единственным устройством такого типа на рынке. Новый ThinkPad X1 Fold стал на 22% больше, на 25% тоньше и получил более тонкую рамку (не шире 10 мм).

Толщина ноутбука в раскрытом виде равна 8,6 мм, а в закрытом – 17,4 мм, вес без клавиатуры и подставки не превышает 1,28 кг. По словам Lenovo, в новой версии учтен двухлетний пользовательский опыт владельцев предыдущего устройства.

Рабочее пространство X1 Fold 2022 представляет собой 16,3-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2024 x 2560. Его яркость в режиме HDR достигает 600 нит, поддерживается формат Dolby Vision. Складной ноутбук оснащен процессорами Intel Core i5 и i7 12-го поколения. Максимальная конфигурация включает 1 ТБ SSD и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Система работает под управлением Windows 11 Home или Pro.

ThinkPad X1 Fold появится в продаже в четвертом квартале 2022 года по цене $2499.

Ноутбуки, планшеты, мониторы

На Lenovo Virtual Tech Life ’22 представлены обновления нескольких модельных рядов компании. Среди наиболее интересных – мониторы ThinkVision S25e-30 и ThinkVision T32p-30, вогнутый ThinkVision T34w-30 и дисплей для геймеров Legion Y32p-30.

Предсталена вторая ревизия планшетов Lenovo Tab P11 и Tab P11 Pro.

Также компания показала, ноутбук ThinkBook 16p третьего поколения с частотой экрана 165 Гц и мини-компьютер ThinkCentre M60q Chromebox. Для более подробного знакомства с новинками можно посетить виртуальный выставочный зал Lenovo.

Источник: Lenovo StoryHub